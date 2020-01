Vælgere får ansvar for hemmelig afstemning ved digitale brevstemmer

Walter Turnowsky Tirsdag, 07. januar 2020 - 07:27

Et system, hvor man kan afgive sine stemme fra en computer skal gøre det lettere for blandt andre trawlerbesætninger, studerende og personer med handicap at afgive deres stemme. Naalakkersuisut har nemlig fremsat et forslag, der betyder, at man kan stemme fra hvilken som helst computer ved at benytte NemId.

Dermed tager man afsked med den model, som man har kopieret fra Danmark, hvor kravet om hemmelige afstemning betyder, at man skal afgive sin stemme i et såkaldt kontrolleret miljø. Man kan altså ikke sidde hjemme hos sig selv og udfylde sin stemmeseddel for derefter at sende den afsted.

Netop denne mulighed eksisterer dog i de øvrige nordiske lande på nær af Danmark og Island. Naalakkersuisut ønsker dog ikke at åbne op for dette, men vil tage springet direkte ind i den digitale tidsalder.

Vælgeren får mere ansvar

Det betyder samtidigt, at vælgeren selv for ansvaret for, at stemmeafgivelsen foregår hemmeligt og andre ikke kigger med mens man stemmer.

- Naalakkersuisut finder, at ved at anlægge en ny politisk holdning til ansvaret for hemmelighed, som er mere inkluderende end den hidtil gældende (og fra Danmark kopierede) politiske holdning, vil det dels bringe Grønland mere i overensstemmelse med de fleste lande i Norden, dels sikre markant bedre tilgængelighed, når det gælder afgivelse af stemme ved valg til Inatsisartut.

Systemet skal opbygges, så modtagerne af den digitale stemmeseddel ikke kan se, hvem den kommer fra.

- Anonymiteten sikres ved at ”pakke” digitale brevstemmer i dobbelte (krypterede) konvolutter principielt på samme måde, som fysiske forhåndsstemmer pakkes i dag, hedder det i bemærkningerne.

Naalakkersuisut er opmærksom på, at det vil være muligt at svindle med de digitale brevstemmer; men det er også muligt at svindle, som systemet er i dag.

- Måden man kan svindle på ved fysiske stemmesedler og ved digitale stemmesedler er forskellig, men det er muligt at svindle med begge typer af stemmesedler.