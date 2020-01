Ny valglov i høring: Digital brevstemme skal indføres

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 04. januar 2020 - 11:41

Grønlændere, der opholder sig udenfor Grønland, kan snart få mulighed for at brevstemme via internettet ved et Inatsisartut-valg.

Et forslag til Inatsisartutlov om valg til Inatsisartut, der skal gælde fra 2020 er netop sendt til høring.

- Det er ambitionen, at et system for afgivelse af digital brevstemme kan tages i anvendelse, så snart det er muligt. Målet er, at der senest i 2022 åbnes mulighed for afgivelse af digital brevstemme, lyder det i bemærkninger til lovforslaget, som skal gælde fra 2020.

Flere grupper

Men også andre grupper i befolkningen vil få gavn af den nye lov om valg til Inatsisartut.

- Naalakkersuisut har særligt øje for, at besætningen på vores trawlere kan være på havet i hele den periode, hvor der er valgkamp. Disse vælgere vil derfor – som det er med den gældende valglov – ikke have mulighed for at afgive deres stemme ved valget.

LÆS OGSÅ: Ny valglov på vej

- Desuden vil forskellige grupper af handikappede også kunne have stor glæde af den øgede tilgængelighed, som muligheden for at afgive sin stemme digitalt via internet er udtryk for, lyder det i bemærkningerne til lovforslaget.

Ved den gældende lov om valg til Inatsisartut, skal personer, der opholder sig uden for Grønland afgive deres stemme via et fysisk brev, i et kontrolleret miljø. Det vil sige ved en myndighed i deres opholdssted.

Mere tilgængelighed

Danmark har ikke indført muligheden for at brevstemme digitalt. Men Naalakkersuisut har hentet inspiration fra andre nordiske lande, som Norge og Åland.

Naalakkersuisut ønsker mere tilgængelighed ved at indføre sådan en ordning.

- Det er netop den øgede tilgængelighed, som Naalakkersuisut har til hensigt at sikre ved at åbne for, at vælgere fremover vil kunne afgive sin stemme i form af en digital brevstemme via internet.

Økonomien

Naalakkersuisut skønner, at omkostningerne til udvikling af de fornødne systemer vil være omkring to millioner kroner over tre til fire år. En væsentlig del af disse omkostninger til udvikling vil kunne hentes fra eksisterende konti. Der er også med finanslov for 2020 allerede sikret tilstrækkelig administrativ kapacitet til styring og håndtering af udvikling og drift af mulighed for afgivelse af digital brevstemme.

- Det forventes, at forslaget vil medføre en administrativ lettelse for det offentlige, idet

regelgrundlaget bliver opdateret og forbedret. Ved en overgang til afgivelse af digital

brevstemme og centralisering af optælling af brevstemmer forventes en administrativ og dermed økonomisk lettelse for kommunerne, lyder det.

Høringen slutter den 31. januar 2020.