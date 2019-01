Sådan vægter ombudsmanden sin kritik

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 24. januar 2019 - 13:09

Kritikken blev onsdag fremsat af ombudsmand Vera Leth, og den pågældende kommune er nu tvunget til at udfærdige et svarskrift, der fortæller, hvordan kommunen fremover vil undgå så lang en sagsbehandlingstid.

Forklaringen om, at kommunen havde personalemangel, preller nemlig af på ombudsmanden.

Ombudsmanden har desuden valgt at sende sagen til Lovudvalget i Inatsisartut, fordi hun finder sagen så alvorlig, at politikerne skal have mulighed for at reagere og gå ind i sagen, hvis de finder det nødvendigt. Det er kun sket tre gange tidligere igennem de seneste fem år.

Røde ører

Sagen må give røde ører blandt de ansvarlige i socialforvaltningen i den pågældende kommune i nord. Sagen stammer helt tilbage til før kommunedelingen i nord, og ombudsmanden oplyser ikke, hvilken af de to nordkommuner der har fået tilsendt de alvorlige ord: uacceptabel og særdeles kritisabel.

Vera Leth tager udgangspunkt i seks forskellige kategorier af ord for at tydeliggøre, hvor alvorlig sagen betragtes.

Den aktuelle sag hører til i den alvorlige ende, men kritikken kunne have været langt værre.

Seks kategorier

Her er listen over ombudsmandens brug af ord, der er inddelt i seks kategorier:

Uheldigt Beklageligt Kritisabelt Uacceptabelt Uantageligt Utilstedeligt

Retschef Kim Blokbo fra ombudsmandsinstitutionen oplyser til Sermitsiaq.AG, at de to hårdeste kategorier kun i meget sjældne tilfælde er bragt i anvendelse.

- Når det gælder anvendelsen af ordet ”uacceptabelt” er det ikke sjældent, men hører alligevel til i den alvorlige ende af skalaen, forklarer Kim Blokbo.

Departement kan blive inddraget

Når ombudsmanden har modtaget et svar fra kommunen til den vurdering, som hun har leveret i sagen, kan hun vælge at tage sagen til efterretning og dermed ikke foretage sig yderligere.

Er hun derimod ikke tilfreds med kommunens tiltag, der gerne skulle sikre, at en gentagelse undgås, kan hun gå videre med sagen og eventuelt inddrage departementet eller det kommunale tilsyn.