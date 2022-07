Vaccinationsprogrammet startes op igen

Merete Lindstrøm Fredag, 01. juli 2022 - 17:14

Til efteråret vil personer på 50 år og ældre, samt personer under 50 år med svækket immunforsvar, blive tilbudt vaccination eller revaccination. Det oplyser Departement For Sundhed i en pressemeddelelse. For nogle borgere drejer det sig om fjerde stik, hvis man allerede har fået en booster, som tredje vaccination også blev kaldt.

Landslægeembedet forventer, at vi her i landet får en Covid-19-bølge i løbet af efteråret og vinteren, hvor det formentlig vil være en omikron-lignende variant der vil være dominerende.

Det er Naalakkersuisut der på baggrund af Landslægens anbefalinger har besluttet at iværksætte et nyt vaccinationsprogram mod Covid-19 for at forebygge alvorlig sygdom og død.

Skal ikke forebygge smitte

Samtidig skal vaccinationsprogrammet forebygge overbelastning af det i forvejen hårdt prøvede sundhedsvæsen.

Vaccinationsprogrammet har derimod ikke til hensigt at forebygge smitte, lyder det i pressemeddelelsen.

Hvem bliver tilbudt vaccination mod Covid-19?

Personer på 50 år og personer under 50 år med svækket immunforsvar blive tilbudt vaccination eller revaccination (4. stik). For personer under 50 år med svækket immunforsvar, tilbydes vaccinen ud fra en konkret lægefaglig vurdering.

Personer under 50 år, herunder også sundheds- og plejepersonale, eller pårørende til personer i øget risiko, vil ikke blive tilbudt vaccination. Det skyldes, at vaccinationsprogrammet er risikobaseret og ikke smitteforebyggende.

Hvornår starter vaccinationsprogrammet?

Vaccinationsprogrammet forventes at starte den 1. oktober 2022. Starttidspunktet er fastsat med henblik på vil give den mest optimale mulighed for at beskytte personer i øget risiko mod alvorlig covid-19.

Praktisk information om lokation og tidspunkt for vaccinationerne vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.