SSI om omikron: Fem studier viser halv risiko for indlæggelser

Ritzaus Bureau Tirsdag, 04. januar 2022 - 09:56

Det er en række studier fra udlandet og danske erfaringer, der har fået Statens Serum Institut (SSI) til at konkludere, at risikoen for at blive indlagt med omikron er omtrent det halve af deltavarianten.

22. december udtalte SSI-direktør Henrik Ullum, at man ikke kunne konkludere, at omikron gav mildere forløb.

Mandag lød det fra faglig direktør Tyra Grove Krause, at risikoen for indlæggelse er omtrent det halve.

SSI henviser til fem studier - to fra England samt Skotland, Sydafrika og Canada.

Her er der påvist fald i risikoen for indlæggelser på mellem 40 og 80 procent, når man sammenligner omikron med delta, der tidligere var dominerende i verden.

Mange studier bakker op

Studiet i Sydafrika skiller sig mest ud med 80 procent reduktion. De andre er mellem 40-58 procent.

I en skriftlig kommentar understreger Tyra Grove Krause, at studierne endnu ikke er blevet bedømt af uafhængige eksperter - kendt som peer-reviewed.

- Men der er efterhånden så mange studier, der peger i samme retning, som samlet tyder på cirka 50 procent reduktion i risikoen for alvorligt indlæggelseskrævende forløb.

- Vi ser også tegn på i Danmark, at indlæggelserne ikke følger smittetallene på samme måde som tidligere.

- Vi tror, at omikron vil sprede sig med stor hast i januar og februar, og at en stor del af befolkningen vil blive smittet, men heldigvis få et mildt forløb, da omikron i sig selv ikke er så alvorlig, men også i høj grad hjulpet af vaccinerne, siger hun.

Tyra Grove Krause understreger i samme ombæring, at de danske hospitaler trods en mildere omikron kan blive pressede.

Håber på immunitet til foråret

Der var mandag 770 indlagte med coronavirus på de danske hospitaler. 73 er så syge, at de er indlagt på intensiv. Da det stod værst til sidste vinter, var tallene henholdsvis 964 og 141.

- Da mange vil kunne blive smittet indenfor en ret kort periode, er det stadig sandsynligt, at der kan komme et pres på sundhedsvæsenet i januar, hvor man vil kunne se hospitalsindlæggelser særligt blandt sårbare og ældre, der ikke responderer så godt på vaccinerne.

- Men hvis dette scenarie holder, er det sandsynligt, at vi får noget, der minder om befolkningsimmunitet til foråret, der vil medføre, at vi får det normale liv igen.

- Nye virusvarianter kan imidlertid altid spille ind, ligesom en influenzaepidemi kan belaste sundhedsvæsenet, siger Tyra Grove Krause.

Ifølge flere studier i mus og hamstre - herunder et nyligt fra Harvard University i USA - tyder det på, at omikron er mildere, fordi det påvirker lungerne i mindre grad end tidligere varianter.