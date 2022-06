Uvildig udredning af spiralsagen iværksættes nu

Ritzaus Bureau Onsdag, 15. juni 2022 - 10:25

En uvildig udredning af den såkaldte spiralsag bliver nu iværksat.

Det sker som en del af den fælleserklæring om en historisk udredning, som Danmark og Grønland har indgået.

Det bekræfter sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et folketingssvar til folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S).

Tidligere har det Inatsisartut stemt for, at en undersøgelse af sagen skulle finde sted.

Hele forløbet skal udredes

Omkring 4500 grønlandske piger og kvinder fik fra 1960'erne til 1991 opsat spiraler. Mange uden samtykke.

Danmark og Grønland indgik i sidste uge en aftale om en udredning af forholdet mellem de to parter, som skal dække perioden fra Anden Verdenskrig og frem til i dag.

Ifølge sundhedsministerens folketingssvar er det i ”respekt for de berørte grønlandske kvinder og deres familier”, at regeringen og Naalakkersuisut er blevet enige om at lave en fælles afdækning af spiralsagen.

Aki-Matilda Høegh-Dam mener, at det er yderst vigtigt, at der bliver igangsat en uvildig undersøgelse mellem Danmark og Grønland. Ikke blot af spiralsagen, men af samtlige sager igennem tiden.

Alt skal på bordet

Ifølge hende er der gennem tiden sket utallige menneskerettighedskrænkelser på inuit i Grønland.

- Der er mange af de her ting, hvor vi ikke længere ved, om der er tale om rygter eller sandhed. Specielt efter det, der er kommet frem med spiralskandalen. Vi har hørt om de her ting, men bare har negligeret det, fordi vi tænkte "uh det er så grusomt", siger hun.

Ifølge det grønlandske folketingsmedlem har man ikke vidst, om det "bare var én sindssyg læge" eller om det var et systematisk overgreb.

- Så det er vigtigt, at vi får alt på bordet for at finde ud af, hvad der er systematisk, og hvad er ikke, siger Aki-Matilda Høegh-Dam.