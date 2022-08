USA’s ambassadør i Danmark kommer til Grønland

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 11. august 2022 - 10:21

Endnu en prominent person kommer til Grønland.

USA’s ambassadør i Danmark, Alan Leventhal rejser til Nuuk og Kangerlussuaq i dagene 11. til 15. august. Det oplyser USA’s ambassade i København i en pressemeddelelse.

- I Nuuk vil ambassadør Leventhal mødes med formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede (IA) og Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel Vivian Motzfeldt (S) for at drøfte vores fælles interesser og mødes med erhvervsledere for at tale om, hvordan man kan styrke handelsforbindelserne mellem USA og Grønland, skriver ambassaden.

Voksende samarbejde

Samarbejdet mellem USA og Grønland er udbygget siden 2020, hvor daværende formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S), takkede ja til USA’s tilbud om at investere i uddannelse, forskning og generel økonomis udvikling i Grønland.

LÆS OGSÅ: Kielsen siger ja tak til USA-rådgivning

USA har dengang investeret 83 millioner kroner, som skal implementeres primært som konsulent- og rådgivningsassistance fra amerikanske eksperter.

Under sit ophold i Nuuk vil ambassadør Leventgal sammen med byens repræsentanter og undervisere besøge en lokal grundskole for at lære mere om det voksende samarbejde mellem U.S. Agency for International Development (USAID) og Grønlands skoler om uddannelse og udvikling af arbejdsstyrken, oplyser ambassaden.

Møder og læring

Udover besøg og møde med Naalakkersuisut vil USA’s ambassadør holde møde med embedsmænd fra Arktisk Kommando (JACO) og besøge den amerikanske kystvagtskutter BEAR, mens den ligger ved Nuuk.

Der bliver tid til en sejltur i Nuuk Fjord, hvor Alan Leventhal får rig mulighed for at lære mere om Grønlands unikke miljø.

Turen sluttes med et besøg til Summit Station på toppen af Grønlands indlandsis, hvor ambassadøren får mulighed for at lære mere om klimaforskningen, der foregår i Grønland, skriver USA’s ambassade i København i en pressemeddelelse.