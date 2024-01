Uro om sælskindspriser: Der er endnu ikke fuld enighed om kontrakten

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 08. januar 2024 - 09:06

Der er uenighed om indhandlingspriserne for sælskind for 2024, som endnu ikke er på plads. Men indtil videre, vil der blive afregnet i 2023-priser, og der arbejdes på en hurtig løsning, skriver Naalakkersuisut:

- Der er endnu ikke fuld enighed om kontrakten, men der arbejdes på en hurtig løsning. I mellemtiden vil sælskindspriserne blive afregnet som i 2023. Efterfølgende vil der ske en regulering ift. hvad der bliver enighed om, skriver Naalakkersuisut i pressemeddelelsen.

Naalakkersuisut oplyser også, at et bonusbeløb på 1 mio. kr. er blevet fordelt pr. indhandlet skind og er udbetalt før og lige efter nytår.

Siumut skrev sidste uge, at de mener, KNAPK svigter fangererhvervet, da prisen er ikke forhandlet på plads endnu. KNAPK mener dog, at de passer deres arbejde.

- Fra vores side har vi i starten af november sidste år sendt vores ønsker om priser, tillæg, bonus, vejledning til indhandling og reformering af indhandlingsteder. Og ved siden af vores ønsker, har vi også skrevet en forklaring om udvikling om priser for sælskind. Derfor mener vi, at vi har gjort vores arbejde. Vi står ikke stille, fortalte Vittus Qujaukitsoq til Sermitsiaq.AG

Vittus Qujaukitsoq forklarer også, at han ved, at Departementet for Erhverv er i gang med sagen, og KNAPK venter på at få respons og regner med at få det.