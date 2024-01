Uro om sælskindspriser

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 04. januar 2024 - 15:01

Fangere kan ikke indhandle sælskind, da prisen er ikke på plads endnu. Fangererhvervet er svigtet, og KNAPK og Great Greenland må starte forhandlinger om prisen for skind nu, mener Siumut.

Naalakkersuisut har nøglen

Men KNAPK kaster bolden videre til Naalakkersuisoq for Erhverv.

- Nøglen ligger i Departementet for Erhverv. Vi styrer ikke forhandlingerne, men vi har sendt vores ønsker den 4. november sidste år til departementet, siger Vittus Qujaukitsoq, der er administerende direktør i KNAPK.

Siumut kritiserer KNAPK for deres manglende evne til at kunne føre forhandlingerne omkring forskellige priser, som handler om fiskeri de seneste år.

- Når det gælder fangererhvervet, som alene har indhandling af skind som deres indtægtsgrundlag mener jeg, at KNAPK’s tilsyneladende manglende evne til at gøre deres arbejde nu har nået et punkt som er helt og aldeles uacceptabelt, skriver Siumuts Lars Poulsen i en pressemeddelelse.

Vi gør vores arbejde

KNAPK mener dog, at de passer deres arbejde.

- Fra vores side har vi i starten af november sidste år sendt vores ønsker om priser, tillæg, bonus, vejledning til indhandling og reformering af indhandlingsteder. Og ved siden af vores ønsker, har vi også skrevet en forklaring om udvikling om priser for sælskind. Derfor mener vi, at vi har gjort vores arbejde. Vi står ikke stille.

Vittus Qujaukitsoq forklarer også, at han ved, at Departementet for Erhverv er igang med sagen, og KNAPK venter på at få respons og regner med at få det.

- Hvis forhandlingerne skal på plads og skal underskrives, som KNAPK deltager i, må vores ønsker imødekommes, siger Qujaukitsoq.

Sermitsiaq.AG arbejde for at få kommentar fra Siumut og Departementet for Erhverv.