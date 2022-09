Ups: Ina-medlemmer inviteret til vigtig konference - dagen før

Thomas Munk Veirum Torsdag, 01. september 2022 - 09:46

I den forgangne weekend var delegationer fra en række lande som USA, Canada og Island samlet i Nuuk på konferencen Arctic Circle Greenland Forum. Geopolitik og klimaforandringerne var på dagsordenen på konferencen, der havde omkring 300 deltagere.

Næstformand i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, Anna Wangenheim (D), mener, at det ville have været på sin plads at inddrage parlamentarikere fra Inatsisartut i arrangementet, men ifølge Anna Wangenheim modtog hun sin invitation til konferencen ved 18-tiden fredag aften, som konferencen begyndte lørdag morgen.

Hun mener, der er et uheldigt signal fra Naalakkersuisut, som arrangerede konferencen sammen med Arctic Circle-organisationen:

Skuffet over manglende inddragelse

- Jeg er enormt skuffet over, at ikke engang relevante udvalg er tænkt ind i planlægningen, nu når Naalakkersuisut har lovet befolkningen mere inddragelse, siger Anna Wangenheim og fortsætter:

- Når jeg ser programmet, indeholder det mange relevante geopolitiske debatter. Det undrer mig rigtig meget at udvalget og parlamentet ikke er inddraget.

Kunne du ikke selv have gjort noget for at få adgang til konferencen?

Var på vej på rensdyrjagt

- Det synes jeg, jeg gjorde ved for et stykke tid siden at spørge udvalgssekretæren for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg, om vi havde fået en invitation til arrangementet. Jeg spurgte også mine politikerkollegaer, om de var opmærksomme på eventet og om de var blevet inviteret, siger Anna Wangenheim.

Hos Naleraq er man heller ikke imponeret over fremgangsmåden i forbindelse med konferencen.

Pele Broberg er medlem af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg for Naleraq og siger:

- Jeg fik min invitation, da jeg fredag var på vej på rensdyrjagt med min familie. Det er naturligvis for sent.

Pele: Viser noget om prioritering

- Arctic Circle er jo ikke kun Naalakkersuisuts arrangement, men jeg må samtidig sige, at det viser noget om arrangørernes prioritering, at man inviterer IA's medlem af Folketinget men ingen parlamentarikere fra Grønland, siger Pele Broberg.

Han fortæller, at han tidligere har deltaget i Arctic Circle på Island, hvor det islandske formandskab havde inviteret parlamentarikere fra Grønland.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få svar på kritikken fra formanden for Naalakkersuisut. Formandens Departement henviser til Departementet for Udenrigsanliggender som ansvarlige for konferencen. Der er endnu ikke kommet svar på kritikken fra departementet.