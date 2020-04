Ups: Der gik fisk i makrelkvote-tildeling

Merete Lindstrøm Torsdag, 30. april 2020 - 17:02

Fordelingen af de 54.934 tons makrel, som kan fiskes i Østgrønland i år, er blevet fordelt og omfordelt igen.

Den første fordeling blev meldt ud medio april, men det fik flere rederier til at undre sig. Blandt de fartøjer, der havde fået tildelt en kvote, var der nemlig et fartøj, som ikke er godkendt. Det er Arctic Prime Fisheries fartøj Qavak, som ifølge listen over grønlandske fartøjer ikke er indregistreret og godkendt her i landet. Forklaringen lyder, ifølge oplysninger som Sermitsiaq.AG er kommet i besidelse af, at der er sket en fejl.

Kvoten pr. fartøj hæves

Fejlen i den første fordeling bestod i, at Arctic Prime Fisheries ApS havde fået tildelt kvote til tre fartøjer heriblandt fartøjet Qavak. I august 2019 lavede Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug en forhåndsgodkendelse af Qavak til Arctic Prime Fisheries ApS, men med forhåndsgodkendelsen fulgte visse betingelser, som ikke er blevet opfyldt. Det har resulteret i, at forhåndsgodkendelsen af Qavak er bortfaldet, og derfor kan der ikke tildeles en kvote til fartøjet i år.

I første omgang har hver af de godkendte fartøjer fået tildelt en kvote på 5.493 ton makrel, som de kan fiske i 2020. Men efter at fejlen er blevet rettet, er der ét fartøj mindre, som skal have en kvote. Det betyder, at kvoten til de resterende fartøjer er blevet hævet til 6.104 tons.

Der kan fiskes 54.934 tons makrel i 2020 som fordeles til selskaber med kvalificerede grønlandske fartøjer, med hver makrelkvote følger en kvote på 2.778 tons sild