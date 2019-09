Unicef: Vigtige informationer skal indsamles

redaktionen Onsdag, 25. september 2019 - 11:46

- Rapporten er ikke rar læsning, men den er nødvendig. Ikke mindst er indsamling af data afgørende.

Sådan siger Unicef i Grønlands programchef Sara Olsvig om politiets rapport ”En kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq i perioden 2014 – 2018 samt anbefalinger til forebyggende indsatser, der udkom mandag.

- Vi mener ligesom politiet, at der mangler et bedre vidensgrundlag om, hvad der karakteriserer seksualforbrydelser mod børn og unge i Grønland. Der er en stor mangel på systematiske data om børn og unge. Data, som kan være med til at sikre bedre indsatser og monitorering af, hvad der virker, fremhæver Sara Olsvig.

Langsigtet og grundig indsats

Unicef støtter fuldt ud i særdeleshed anbefalingen om en større rettighedsfokuseret indsats i folkeskolen og i førskolen.

- Der skal undervises meget mere i børns rettigheder på alle skoler i hele landet. Alle erfaringer viser, at kendskab til ens rettigheder giver større modstandskraft og bedre trivsel. Men det er ikke kun børnene, som skal kende til børns rettigheder, det gælder også voksne. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet og grundig indsats, så fagfolk og voksne omkring børn forstår børns rettigheder og det børnesyn, rettighederne repræsenterer, herunder at børns kroppe og grænser skal respekteres, påpeger Unicef Grønlands programchef.

Indsamling af data og tal

Globalt er Unicef den største databank for viden om børns trivsel og sundhed, og den form for dataindsamling, som rapporten bygger på, er ekstrem vigtig:

- En stor udfordring på børne- og ungeområdet i Grønland er manglen på systematiske data. Alle offentlige instanser må gå sammen og sikre, at vi får et stærkt datagrundlag, særligt i forhold til børn og unge. Data og tal indsamlet gennem mange år er det pejlemærke, der er brug for, for at vide, hvad behovet er, og om de mange indsatser virker, lyder det fra Sara Olsvig.