Grønlands Politi: Overraskende at alkohol fylder så lidt

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 24. september 2019 - 15:31

- Alkohol er en faktor, som ofte bliver brugt til at forklare det høje antal anmeldelser om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq. Ud fra anmeldelserne til Grønlands Politi kan det dog konstateres, at der i cirka halvdelen (48%) af anmeldelserne ikke er alkohol direkte involveret, det vil sige at hverken forurettede eller gerningspersonen er alkoholpåvirket på gerningstidspunktet.

Sådan lyder indledningen i afsnittet om alkoholpåvirkning i rapporten ”Tasiilaq – en kortlægning af seksualforbrydelser mod børn og unge i perioden 2014-2018”.

Alkohol er oftest involveret i sager om voldtægt, mens alkohol er involveret i 19 procent af sagerne om kønsligt forhold til barn under 15 år.

Overraskende

Grønlands Politi finder det overraskende, at alkohol ikke er direkte indblandet i så mange sager om seksuelle forbrydelser.

- Jeg var selv overrasket over, hvor lidt alkohol fyldte i de sager vi gennemgik. Så kan man sige, at myten om, at alkohol altid er indblandet er punkteret på baggrund af denne rapport, siger Svend Foldager, chefpolitiinspektør i Grønlands Politi.

Efter gennemgangen af sager konkluderer politiet, at i mindst en fjerdedel, altså 25 procent, af anmeldelserne er ofret eller gerningspersonen påvirket af alkohol i gerningstidspunktet. De resterende 27 procent af sager er det ukendt, om de involverede havde indtaget alkohol op til forbrydelsen.

Fordeling over direkte indblanding af alkohol i sagerne er således:

Alkoholpåvirket: 25 procent

Ikke alkoholpåvirket: 48 procent

Ukendt: 27 procent

- Grunden til, at vi ikke ved det er, at de ikke er blevet noteret i sagerne, om de implicerede var alkoholpåvirket. Derfor kan tallet være højere, men faktum er, at i mindst 48 procent af sagerne var alkohol ikke indblandet, siger Svend Foldager.

Rapporten afdækker faktorer for i alt 191 anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn og unge i Tasiilaq de sidste fem år. Og konklusionen er, at overgreb på børn sker spontant, når gerningspersonen ser en mulighed for ar forgribe sig på børn. Oftest i en privat hjem, men der er også få anmeldelser der er sket i det offentlige, blandt andet i en børnehave.

Afhængighedsmidler indirekte involveret

Flere af sagerne er dog mere komplekse. Ifølge rapporten er alkohol oftest indirekte indblandet, hvor forældre og omsorgspersoner er alkoholpåvirkede, og derfor børn ikke er under opsyn.

Men også andre afhængighedsproblemer spiller en stor rolle i, hvor meget børn er i risiko for seksuelle overgreb.

- Ludomani fremhæves som et problem på lige fod med alkohol, da fælles for begge er, at børnene bliver overladt til sig selv, mens forældrene er optaget andetsteds, lyder det i rapporten.

- Alkohol er selvfølgelig en ting, men også ludomani, og hvor forældre drikker og lønudbetaling er de risikofaktorer for at børn og unge bliver udsat for seksualforbrydelser, lyder konklusionen fra Svend Foldager, chefpolitiinspektør i Grønlands Politi.

Svend Foldager understreger at rapporten er til for at hjælpe børnene, da politiet nu har et mere klart billede af faktorerne omkring seksuelle forbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq.

Du kan læse hele rapporten her.