Unge skal "vågne op og gøre en forskel"

Torsdag, 17. februar 2022 - 14:00

Nyt undervisningsmateriale, der er lavet i samarbejde mellem UNICEF og Extreme-E har til formål at gøre skoleeleverne opmærksomme og klar til at gøre en positiv forskel i verden.

Metoden bliver en obligatorisk emneuge hvor eleverne arbejder med børns rettigheder og klimaforandringer. Og projektet falder i god jord hos Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund.

- Det er meget vigtigt, at vores børn og unge lærer om klimaforandringerne, så det er meget glædeligt, at materialet nu overdrages til Selvstyret. Det var en fornøjelse at opleve det store engagement blandt de unge og lytte til deres mange ideer til klimavenlige løsninger i forbindelse med den emneuge, der blev afholdt om klimaforandringer i efteråret.

Det nye undervisningsmateriale hedder ”Silasisa iliuuseqarlutalu” (Lad os vågne op og gøre en forskel) Det er blevet skabt i samarbejde med Extreme-E (el-bil race), UNICEF og andre relevante parter. Over 100 klasser på 28 skoler deltog i en emneuge om klimaforandringer i efteråret 2021. Nu får skolerne faste rammer til at undervise om rettigheder og klimaforandring.

- Det er et rigtig godt undervisningsmateriale, hvor en række undervisningsvideoer gør materialet levende og spændende. Jeg ønsker at takke UNICEF og Extreme-E for, at materialet nu er overdraget. Det er glædeligt, at børn og unge også fremadrettet vil have glæde af materialet, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen.

UNICEF er glad

Undervisningsmaterialet blev overdraget til Naalakkersuisut fra Extreme-E og Unicef onsdag. Programchef i Unicef, Maliina Abelsen var positivt overrasket over tilslutning til emneugen på skolerne i efteråret.

- Vi var meget tilfredse og imponerede over, hvor mange lærere og elever, der deltog og engagerede sig i et så vigtigt emne som klimaforandringer i efterårets emneuge. Det er med stor glæde, at vi nu kan overdrage det omfattende materiale, der er udarbejdet til emneugen, så vi sikrer, at de børn og unge fremadrettet får viden om klimaforandringer og vi hører deres stemme, udtaler Maliina Abelsen.

Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning og et elevhæfte. Hertil er der produceret otte undervisningsvideoer til materialet.