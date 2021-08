Extreme-E sætter klima på skoleskemaet

Formålet med projektet er at give eleverne en forståelse for at det er nødvendigt at handle for at bremse de menneskeskabte klimaforandringer, som vi ser i dag.

Merete Lindstrøm Lørdag, 28. august 2021 - 10:53

Folkene bag racerløbet Extreme-E som afvikles i Kangerlussuaq denne weekend har holdt mæde med elerver fra skolen i Kangerlussuaq. Det skriver UNICEF i en pressemeddelelse.

Det er for at skabe opmærksomhed på klimaprojektet ”Silasisa iliuuseqarlutalu” – ”Lad os tage del i klimakampen” der finder sted i løbet af efteråret, at eleverne fra Kangerlussuaq kick-startede projektet med et virtuelt møde med kørerne i Extreme-E løbet.

På mødet skulle eleverne præsentere sig selv, fortælle noget om Kangerlussuaq og Grønland, klimaforandringer og ikke mindst lære kørerne nogle fraser på grønlandsk.

- Jeg fortalte, at jeg godt kunne lide at gå på jagt. Vi lærte også racerkørerne at sige toornaarsuk. Det var megasjovt og vi grinede meget, fortæller en elev fra Qinnguata Atuarfia

Skal være klimaagenter

I samarbejde med Extreme E har UNICEF i Grønland og Uddannelsesstyrelsen søsat klimaprojektet Silasisa Iliuuseqarlutalu. Formålet er at give børn en stemme i klimadebatten og klæde de ældste elever i folkeskolen på, til at være klimaagenter.

Klimaagenter skal have en viden om klima og klimaforandringer og gerne komme med konstruktive forslag til nedbringelse af Co2-udslip.

- Det er børnenes fremtid det handler om. FN´s Klimapanel er netop udkommet med deres seneste rapport, der viser at klimaforandringerne tager endnu stærkere til end først antaget. Det er helt centralt, at vi involverer vores børn og sikrer deres stemme i debatten, understreger programchef i UNICEF I Grønland, Maliina Abelsen.

Skal skabe forståelse for klimaforandringer

I slutningen september og starten af oktober, i uge 39, skal ældste trinnet i folkeskolen have emneuge om klimaforandringer. UNICEF i Grønland og Uddannelsesstyrelsen udarbejder i fællesskab undervisningsmaterialer om emnet med input fra Nukissiorfiit. Eleverne skal blandt andet arbejde med videoer om klimaforandringer og finde konstruktive løsninger til at reducere Co2-udslip.

- Formålet med projektet er at give eleverne en forståelse for at det er nødvendigt at handle for at bremse de menneskeskabte klimaforandringer, som vi ser i dag, forklarer Ane Fleischer fra Uddannelsesstyrelsen.

Inden emneugen i september og oktober, afvikles der i Kangerlussuaq i september, et seminar for lærere fra hele landet og senere i samme måned bliver der afviklet et forberedende webinar om emneugen, for alle trin 3 lærere. I november måned afholder UNICEF i Grønland det årlige Børnetopmøde i NAKUUSA, som i år vil have klima og bæredygtighed på dagsordenen.

