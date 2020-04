Ungdomspolitiker forlader Partii Naleraq i protest

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. april 2020 - 16:09

- Jeg synes, at det er respektløst af Naleraq at ansætte Mikael Petersen. Og så synes jeg, det er respektløst både for befolkningen og for de 10 kvinder, som har oplevet det her, siger Paarnannguaq Tobiassen ifølge KNR.

Onsdag meddelte Kuno Fencker, der var folketingskandidat for partiet, at han ville melde sig ud af partiet. Han danner par med en af de ti kvinder, der valgte at stå frem med anklagerne om sexchikane, Aki-Matilda Høegh-Dam.