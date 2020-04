Kuno Fencker forlader Partii Naleraq

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 01. april 2020 - 16:27

Kuno Fencker kan ikke acceptere, at Partii Naleraqs ansætter Mikael Petersen som partisekretær. Derfor melder han sig ud af partiet omgående.

Det oplyser han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg har taget en kontakt til partiet, efter jeg har set nyhederne om, at Mikael Petersen er blevet ansat. Jeg fik bekræftet, at han var blevet ansat, efter det tog jeg konsekvensen og meddelte partiet, at jeg ikke længere var medlem af partiet, siger Kuno Fencker til Sermitsiaq.AG.

Moralske årsager

Han stillede op for partiet ved folketingsvalget sidste år, og her fik han 455 personlige stemmer på landsplan.

- Jeg forlader partiet af moralske årsager. Jeg er meget skuffet over partiet, for jeg havde håbet på, at partiet havde vægtet moralen højere, påpeger han. Han har ingen aktuelle planer om at melde sig ind i et andet parti.

Har fulgt med på nært hold

Kuno Fencker danner par med folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S), der også er en af de ti kvinder, der anklagede Mikael Petersen for sexchikane.

- Forlader du partiet, da du danner par med Aki-Matilda Høegh-Dam?

- Jeg har selvfølgelig fulgt med i sagen på nært hold, og har fået beviser for de forfærdelige ting, der er sket. Og vi ved udmærket godt, at der ikke kun var et, men hele ti kvinder, der anklagede Mikael Petersen for sexichikane. Men det er ikke grundlaget for, at jeg forlader partiet. Jeg forlader partiet af moralske årsager, fastslår det fra Kuno Fencker.