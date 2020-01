Ung grønlandsk klimaaktivist skal deltage i klimadage i Schweitz

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 12. januar 2020 - 15:24

Om præcis otte dage, fra den 21. til den 24. januar skal flere unge fra mindst otte lande campe i Davos, Schweitz.

Der skal de have daglige aktiviteter med et hold af arktiske forskere, og skal sove i telte bidende kulde. Mere præcist i minus 12 graders frost.

- Jeg er selvfølgelig spændt og jeg glæder mig. Jeg kommer til at få ud af de dage, som jeg fremover kan bruge i mit frivillige arbejde, hvis jeg for eksempel skal arrangere flere Fridays for Future-demonstrationer, siger Sascha Blidorf.

Sascha er en af de elever, der i foråret 2019 arrangerede en Fridays for Future demonstration for GUX-elever i Nuuk.

Formålet

Sascha Blidorf skal, sammen med andre unge fra flere lande, drøfte klimatiltag, eller manglende på samme, af verdens politikere. Formålet med Arctic Basecamp er at skabe opmærksomhed om klimaforandringer, og hvordan disse har af konsekvenser for Arktis.

- Vi unge, der deltager i Arctic Basecamp ønsker at globale ledere reagerer på klimaforandringer, og at de ændrer på politikken, så situationen bliver bedre, siger Sascha Blidorf.

I Arctic Basecamp skal der skabes opmærksomhed om, hvor vigtigt det er, at verdens samlede CO2-udslip mindskes.

Fundraising

Sascha Blidorf er, sammen med andre unge deltagende og arktiske forskere, i gang med at indsamle penge, hvor man kan donere et beløb til Arctic Camp. Pengene skal bruges til at finansiere de unges rejse til Schweitz, ophold og udstyr. Al beløb vil blive brugt til at finansiere dette års og næste års ophold. Du kan donere her.

- Ved at donere et beløb kan vi vise, at vi i Grønland tager klimaforandringerne alvorligt, slutter Sascha Blidorf.