Undskyldning til eksperimentbørnene gentages i Nuuk

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. marts 2022 - 12:40

Rammerne er ændret.

Men undskyldningen er den samme.

Statsminister Mette Frederiksen gentager i dag tirsdag den 15. marts sin undskyldning til de 22 børn, der blev sendt til Danmark som del af et eksperiment i 1951 og deres pårørende. Denne gang på grønlandsk jord.

Ved et arrangement i hovedstadens kulturhus Katuaq siger statsminister Mette Frederiksen i sin tale, at formålet med eksperimentet, var at give de 22 børn et bedre liv. Men at forsøget havde umenneskelige konsekvenser.

- Det, som de 22 børn blev udsat for dengang, var forkert. Det var hjerteløst. Det burde aldrig være sket. Derfor er jeg glad for, at jeg i sidste uge kunne mødes med de seks af de 22, der stadig er iblandt os. Og se hver og en af dem i øjnene. På vegne af hele Danmark gav jeg dem og deres pårørende en dybfølt undskyldning, siger Mette Frederiksen og gentager ordene:

- Det er mit håb, at vores fælles rejse kan fortsætte. Ikke på trods af, men i erkendelse af de fejl, der er begået. Vi er stærkere sammen. På vegne af hele Danmark. Undskyld.

Et minuts stilhed

Også formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede holder tale under arrangementet og udtrykker medfølelse til de 22 børn fra 1951, der er rejst til Danmark i et eksperiment.

Flere af de nulevende fra eksperimentet har påpeget, at Grønland også burde undskylde, men ifølge eksperter og den udredning, der er lavet om sagen, havde Grønland kun en rådgivende rolle i beslutningen og dermed ikke et formelt ansvar.

Múte B. Egede påpeger dog endnu engang i sin tale, at naalakkersuisut skulle have presset mere på for at få den officielle undskyldning fra Danmark, end det har været tilfældet.

- Nu har de børn, der blev sendt til Danmark fået en undskyldning. En undskyldning, som vi har ventet på i flere år. Undskyldningen er også en erkendelse af, at der er sket en fejl i fortiden. Men undskyldningen skal også skabe en forsoning, så vi i fremtiden kan have et stærkere bånd og bedre kommunikation imellem os, siger Múte B. Egede i sin tale.

Eksperimentet gik ud på, at børnene skulle lære dansk og den danske kultur, for derefter at vende tilbage til Grønland som rollemodeller. Men eksperimentet gik ikke som det skulle, og flere børn vendte aldrig tilbage til Grønland.

LÆS OGSÅ: Mette F: Undskyld - også for det, der ikke blev gjort

Efter talerne blev der holdt et minuts stilhed for de 16 afdøde af de 22 børn, der blev sendt til Danmark i 1951.

Store konsekvenser

Statsminister Mette Frederiksen understreger, at det, der overgik de 22 børn i 1951 har haft vidtrækkende konsekvenser for de børn, men også for deres pårørende og efterkommere. Konsekvenser som forskellige kulturer og sprogbarrierer gør, at familier ikke kan have en normal familiær kontakt med hinanden.

Statsminister Mette Frederiksen sagde undskyld til de nulevende seks eksperimentsbørn onsdag sidste uge på Nationalmuseet i København. Undskyldningen kommer i kølvandet på, at de seks for kort tid siden indgik et forlig med staten, hvor de fik tilkendt en erstatning på 250.000 kroner hver.

Arrangementet i Nuuk blev afsluttet med en kaffemik for interesserede borgere hvor omkring 200, deriblandt over 40 inviterede, deltog til arrangementet.