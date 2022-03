Mette F: Undskyld - også for det, der ikke blev gjort

Thomas Munk Veirum Onsdag, 09. marts 2022 - 11:15

- I dag skal vi ansigt til ansigt sætte ord på det svigt, som 22 grønlandske børn blev udsat for for lang tid siden, siger statsminister Mette Frederiksen onsdag på Nationalmuseet i København.

Her har statsministeren ansigt til ansigt med de nulevende seks eksperimentbørn sagt undskyld for den danske stats rolle i sagen.

Mette Frederiksen har tidligere undskyldt per brev til de seks nulevende, men onsdag sker det personligt.

Undskyldningen kommer i kølvandet på, at de seks for kort tid siden indgik et forlig med staten, hvor de fik tilkendt en erstatning på 250.000 kroner hver.

Umenneskelige konsekvenser

På nationalmuseet indleder statsministeren sin tale med en redegørelse om forløbet:

- Man ønskede at give jer er bedre liv. Men det kom med en pris, og konsekvenserne var umenneskelige, siger Mette Frederiksen.

Hun lægger vægt på, at tryghed og stabilitet blev taget fra børnene, og at de mistede deres sprog og tilhørsforhold.

- Nogle blev adopteret og fik ikke lov at vende hjem. Og andre blev sendt på børnehjem, hvor I skulle tale dansk og havde begrænset kontakt til jeres nærmeste.

Undskyld det eneste rigtige

- Det var forkert. Det var umenneskelig, urimelig og hjerteløst.

- Jeres fortællinger har berørt os dybt. Derfor siger Danmark i dag, det eneste ord der er det rigtige at sige - undskyld, siger altså statsminister Mette Frederiksen og fortsætter:

- Undskyld for det, der blev gjort, og et næsten endnu større undskyld for det der ikke blev gjort for jer, og for det der blev taget fra jer.

Eva Illum: Tak, Mette

Eva Illum er en af de seks nulevende fra forsøget, og hun var også på talerstolen.

- Jeg vil gerne takke dig Mette på vores seks vegne. En rejse er snart slut. En rejse der har varet i cirka 70 år, siger Eva Illum onsdag.

Og det var en rørt Eva Illum, der fortalte om rejsen fra Grønland i 1951 og ikke mindst, da børnene kom hjem til det daværende Godthåb efter opholdet i Danmark:

Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Vi blev modtaget i Godthåb og efter en kort modtagelse på ti minutter blev vi gennet videre til et nyt børnehjem. Skuffelsen var stor over, at vi ikke skulle hjem til vores familier og mange tårer blev grædt, siger Eva Illum.

På børnehjemmet var forbudt at tale grønlandsk, og opholdet varede tre år for Eva Illum men endnu længere for nogle af de andre børn.

Hun slog fast, at forsøget påvirkede alle de implicerede børns livsforløb. Nogle klarede sig og fik uddannelser og familie, men mange klarede den ikke og døde som følge af misbrug eller sygdom.