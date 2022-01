Ukaleq Slettemark er udtaget til vinter-OL

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. januar 2022 - 05:25

Efter at have kæmpet for sin plads på ranglisterne henover vinteren har Ukaleq Slettemark nu nået et af sæsonens helt store mål.

Tirsdag morgen dansk tid oplyser Danmark Idrætsforbund nemlig, at den grønlandske atlet er udtaget til det kommende vinter-OL i Beijing.

- Det er helt fantastisk at være udtaget til vinter-OL. Det er det største, jeg kan opnå sportsligt, for OL er kun hvert fjerde år, så jeg får ikke mange chancer i karrieren.

Ukaleqs konkurrencer: Til OL stiller Ukaleq Slettemark op i 15 kilometer individuelt og 7,5 kilometer sprint.

Hvis hun kommer i top 60 på sprintdistancen, så kvalificerer hun sig til jagtstarten på 10 kilometer, hvilket i bedste fald vil give hende tre olympiske starter.

Konkurrencerne foregår henholdsvis den 7., 11. og så måske den 13. februar på National Biathlon Center i Zhangjiakou, som ligger omkring 180 kilometer fra Beijing. Kilde: DIF

- Til OL topper alle. Alle ser frem til OL, og alle forsøger at være i deres livs form. Det er det højeste niveau, alle følger med, og alle interesserer sig pludselig for vintersport og skiskydning. Derfor er OL bare det største, siger en glad Ukaleq Slettemark ifølge en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

Sætter ikke konkret mål

Ifølge Grønlands Biathlonforbund skal Ukaleqs mor, Uiloq Slettemark, og italieneren Emil Bormetti med til vinter-OL som ledere og støtte for atleten.

Det er først og fremmest målet at få en masse erfaring ved konkurrencen, udtaler atleten:

- Jeg ved, at konkurrencen bliver benhård, og at alle gør sit yderste for at ramme topformen til OL. Jeg vil derfor ikke sætte mig resultatmål til dette OL, men blot bruge det til at høste masser af erfaringer og forsøge at gennemføre gode konkurrencer ud fra mine forudsætninger. Om 4 og 8 år derimod, kan det være mine målsætninger bliver mere konkrete, siger Ukaleq Slettemark.

Sæsonens største mål for atleten er junior-VM i Soldier Hollow i USA i slutningen af februar.

- Enormt stolt

Ukaleq Slettemark stiller op under dansk flag ved vinter-ol, fordi den Internationale Olympiske Komité (IOC) ikke anerkender Grønland som en selvstændig nation i en olympisk kontekst.

- Jeg er enormt stolt over at repræsentere rigsfællesskabet og stolt over at stille op under det danske flag - for både Grønland og Danmark, udtaler den 20-årige skiskytte.

Den unge atlet håber at kunne overgå sin far, Øystein Slettemark, der deltog ved legene i 2010:

- Det er sjovt, at jeg nu går i min fars fodspor. Min målsætning må være et slå ham, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

Chemnitz blev skadet

Ved vinter-OL i Sydkorea i 2018 havde Grønland to atleter med ved legene. Det var langrendsløberen Martin Møller og freestyle skiløber Laila Friis-Salling.

Op til det kommende OL i Beijing har alpinskiløberen Nuunu Chemnitz Berthelsen også forsøgt at kvalificere sig. Hun måtte dog kaste håndklædet i ringen, da hun pådrog sig en korsbåndsskade under træning 31. december.

Vinter-OL begynder 4. februar.