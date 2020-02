OL-håb: Jeg kommer stærkere tilbage

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 14. februar 2020 - 07:10

Sermitsiaq.AG har talt med den unge skiskytte, Ukaleq Slettemark, der har været uheldig med sygdom i den seneste periode.

Kort før jul blev hun ramt af forkølelse. I slutningen af januar skulle hun ellers havde deltaget ved juniorverdensmesterskaberne, men på grund af sygdommen, måtte hun afstå dette VM.

- Jeg har været til læge flere gange og har ikke fået konstateret nogen sygdom. Men jeg tror selv, at det enten er flere forkølelser, jeg har fået efter hinanden eller en lang forkølelse, hvor jeg har fået tilbagefald på grund af stress, og så har jeg måske startet træningen for tidligt, fortæller hun. Sidste år modtog hun OL-legat fra Dansk Idrætsforbund, da hun bliver vurderet til at have stor chance for at kvalificere sig til OL.

Mistede ellers motivationen

Hun siger, at topidrætsudøverne er særligt udsatte med hensyn til sygdom.

- Jeg må regne med at blive syg en gang imellem. Jeg blev syg, efter at havde rejst og gået flere konkurrencer efter hinanden. Det specielle med lige denne omgang er, at det har varet i så lang tid, siger den 18-årige skiskytte.

Det har ikke været let for Ukaleq Slettemark at være ude i så lang tid.

- Jeg har definitivt været langt nede og mistet motivationen et par gange i løbet af sygdomsperioden. Men jeg tror, at jeg kommer stærkere ud af det ved at vide, at jeg mentalt kan være så lang tid væk fra normal træning. Jeg har i tillæg fået øjnene op for andre aktiviteter, mens jeg har været syg, og fået chancen for at være en lille smule mere social. Men det vigtigste er nok, at jeg har lært, at jeg skal være bedre til at stå ved mine egne beslutninger og ikke give efter, når andre fortæller mig, hvordan jeg skal træne. Det er selvfølgelig vigtigt at tage imod råd fra andre, men i sidste ende er det mig, der kender min egen krop bedst, fremhæver Ukaleq Slettemark.

Stresset over at skulle blive rask

Lige nu går det fremad:

- Men det har gået en del op og ned og jeg har i flere omgange troet, at jeg var ved at blive frisk, men så blev det værre igen. Men det går fremad.

- Var det skuffende, at det ikke lykkedes dig at deltage ved junior-VM?

- Det var meget skuffende, da det var sæsonens store højdepunkt, og jeg havde trænet specifikt mod lige denne konkurrence. Så det var ekstremt hårdt at måtte tage beslutningen om at rejse hjem. Samtidig var det nok også forventningerne frem mod junior-VM, der til dels var skyld i, at sygdommen har varet så længe. Jeg har været stresset over at skulle skynde mig at blive frisk før junior VM. Selv om det var hårdt at stå over, ved jeg, at jeg har mange år tilbage og at jeg stadig er ung. Jeg har absolut ikke mistet motivationen og jeg kommer tilbage stærkere, lyder det fra Ukaleq Slettemark.