Ukaleq tildeles OL-legat

redaktionen Fredag, 20. december 2019 - 08:06

Den internationale olympiske komite (IOC) uddeler i samarbejde med de nationale olympiske komiteer (DIF) legater til udøvere i sportsgrene, hvor sporten kan betragtes som en mindre idræt.

Den grønlandske skiskytte, Ukaleq Slettemark, er blandt de fire modtagere af OL-legatet, skriver skiforbundet på sin hjemmeside.

- Til grund for indstillingen og den endelige tildeling har ligget, at det er atleter, som vurderes at have stor chance for at kvalificere sig til OL, har en seriøs og professionel satsning og et resultatpotentiale, som er vurderet som tilfredsstillende af både Danmarks Skiforbund og Danmarks Idrætsforbund, oplyses det.

De andre modtagere af legatet er Ida Brøns, Casper Dyrbye samt Marcus Vorre.