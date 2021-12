Ukaleq sætter flere point på kontoen

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. december 2021 - 16:39

Drømmen om vinter-ol lever stadig for skiskytten Ukaleq Slettemark, der med en 14. plads har sat yderligere 52 point ind i kampen et wild-card til legene.

Pointene kom i hus ved IBU Cup i Lillehammer i Norge onsdag i denne uge, oplyser Grønlands Skiskytteforbund.

Ifølge forbundet løb Ukaleq Slettemark et super løb på en supersprint-kvalifikation, hvor der løbes 4,5 km og skydes to gange. Her løb hun ind til en fornem 14. plads, kun 27 sekunder efter den norske vinder Karoline Erdal.

Ukaleq skød fejlfrit på både den liggende og den stående skydning og slog derved mange stærke løbere fra de store skiskydnings nationer Norge, Sverige, Rusland, Frankrig, ogTyskland.

Ukaleq Slettemark fik 52 IBU cup point, hvilket betyder at hun ligger godt til at sikre sig et af de 10 "wildcard" som udløser en billet til vinter-OL.

Vinter-OL finder sted i Kina fra den 4. til den 22. februar 2022.