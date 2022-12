Ugen efter mislykket juletræstænding: Nu lykkes det, forsikrer borgmester

Anders Rytoft Søndag, 04. december 2022 - 15:51

Traditionen tro tændes juletræer rundt omkring i landets byer og bygder den første søndag i advent. I år var ingen undtagelse. Men det var ikke alle steder, hvor det gik efter planen.

I Sisimiut har byens børn og voksne måtte sande, at de var gået forgæves, da mørket faldt på, mens juletræet forblev slukket.

Senere på dagen forsikrede julemanden, at det ikke var drillenisser, som havde været på spil: - Det er elektrikernes skyld, lød det fra julemanden i et opslag på Facebook.

En beskyldning, som Sarfalerisut i Sisimiut tager det fulde ansvar for. Der har været tale om en menneskelig fejl og en løs forbindelse, oplyser Sarfalerisut, som beklager ulejligheden.

Anden gang er lykkens gang

Den anden søndag i advent forsøger byen igen at tænde juletræet.

Borgmester Malik Berthelsen forsikrer over for Sermitsiaq.AG, at det i dag vil lykkes julemanden at tænde for juletræet i eftermiddag omkring klokken 15.30.

Det sker lige efter, at borgmesteren har holdt en tale for byens fremmødte, som tilbydes gratis varm kakao og gløgg af Sarfalerisut.