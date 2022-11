Julemænd udfordret ved juletræstænding

Kassaaluk Kristensen Mandag, 28. november 2022 - 11:00

Det er en travl dag for julemanden den 1. søndag i advent.

Alt skal klappe, og tiden overholdes til perfektion, når byens juletræer i Grønland bliver tændt klokken 16.00. Men det er ikke alle steder, tænding af byens juletræ er forgået problemfrit søndag den 27. november.

I Qaqortoq brød julemandens bil sammen, hvilket betød at julemanden måtte holde et kort stop ved vejen under hans køretur rundt med bilen.

En borger i Qaqortoq fortæller, at bilen blev ordnet i løbet af en halv time, og at julemanden nåede ned til juletræet i tide og tændte juletræet som planlagt.

Helt uden el

I Sisimiut var udfordringen lidt større.

Her ankom julemanden i god tid, hvor flere hundrede borgere og især glade børn ventede på, at byens juletræ skulle blive tændt. Borgerne måtte så forlade stedet igen mens juletræet forblev mørkt.

Juletræstænding i Sisimiut er flyttet til anden søndag i advent, hvor også børns godteposer bliver uddelt.

Julemanden har senere søndag afvist rygterne om, at det skulle være drillenisser, der har været på spil. I et opslag på sin Facebookside skriver han, at det er elektrikernes skyld, at træets julelys ikke blev tændt.

- Det er ikke vores drillenisser, der har været på spil, da juletræet i Sisimiut ikke kunne tændes. Det er noget så enkelt som, at nogen elektrikere ikke har gjort deres arbejde ordenligt. Lad nu være med at give drillenisserne skylden. Kan fortælle, at det elektrikerfirma nu er på ”uartig” listen, skriver Julemanden på sin side.