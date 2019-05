Ufrivillig barnløse vil demonstrere

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 10. maj 2019 - 15:54

At få børn er dyrt. Man skal indkøbe en masse udstyr, tøj og bleer til babyen. Men nu bliver det dyrere for ufrivillig barnløse.

Ufrivillig barnløse betaler allerede udgifterne til rejse og ophold i Danmark, hvis behandlingstilbuddet i Grønland ikke rækker. Nu skal de også betale for selve behandlingen i Danmark. Altså udover barnevogn, babytøj og hvad der nu følger med af omkostninger i forbindelse med en familieforøgelse.

Det er ikke i orden, mener Ivalo Frank Larsen.

- Det er forfærdeligt ikke at kunne blive gravid og få et barn på den naturlige måde. Rent følelsesmæssigt er det en rutsjetur. Det er ikke i orden, at man ikke vil betale for behandlinger for ufrivillig barnløshed, siger hun.

Hun er i gang med at planlægge en demonstration mod beslutningen, og leder efter en, der kan stå sammen med hende under planlægningen. Hun oplyser, at datoen ikke er sat endnu, men at demonstrationen vil finde sted før månedens udgang.

Hårtab og sorg

Ivalo Frank Larsen er ufrivillig barnløs. Selvom hun er blevet gravid tidligere, er begge graviditeter været uden for livmoderen, hvilket resulterede i, at hun måtte få opereret begge æggeledere af. Den psykiske pres, når man ikke kan blive gravid, og sorgen over de mislykkede graviditeter har gjort, at hun tabte stor del af sit hår, så hun fik skaldede pletter på hovedet til sidst.

Hun er en af de sidste fra Grønland, der skal igennem en IVF-behandling i Rigshospitalet i Danmark, hvor hun ikke betaler for udgifter til behandlingen. To af behandlingerne er mislykkede, og hun har et forsøg tilbage.

-Vi rejser til Danmark meget snart. Vi fik tilbud om behandling i Danmark, før sundhedsvæsenet stoppede med at sende ufrivillig barnløse af sted, forklarer hun.

Hun understreger, at alle bør have de samme muligheder som hun har fået som en af de sidste.

- Det er hårdt som kvinde ikke at kunne blive gravid. Hvis ikke Selvstyret betaler for behandlinger i Danmark, så har barnløse næsten ingen chancer for at blive gravide, da det bliver for dyrt, siger hun.