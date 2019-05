Barnløse får svækket deres behandlingsmuligheder

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 08. maj 2019 - 15:14

Siden december 2018 har Sundhedsvæsenet undladt at sende barnløse til Danmark, når en behandling i Grønland ikke rækker. Den beslutning får nu opbakning af Naalakkersuisut.

I de senere år har mellem seks til otte personer afsluttet et forløb på Rigshospitalet på grund af barnløshed.

- Som Naalakkersuisoq finder jeg det vigtigt, at vi har et tilbud til ufrivilligt barnløse par. Det er derfor også vigtigt at slå fast, at Naalakkersuisuts beslutning alene vedrører de tilbud, som vi ikke selv kan tilbyde inden for sundhedsvæsenet i Grønland. Barnløse par kan således fortsat komme i behandling i det grønlandske sundhedsvæsen, oplyser Marta Abelsen, Naalakkersuisoq for Sundhed.

IVF- og ICD-behandlinger

Det er den såkaldte IVF-behandling, som barnløse ikke længere vil få tilbudt. Det er en behandlingsform, hvor ægget befrugtes med sædcelle, hvorefter ægget bliver indført i livmoderen.

- Det samme gælder ICS behandling hvor ægget befrugtes med én sædcelle, behandling ved nedfrosne æg samt insemination med donorsæd, oplyser Sundhedsledelsen i en mail til Sermitsiaq.AG.

Det understreges imidlertid, at Sundhedsvæsenet fortsat kan tilbyde udredning med undersøgelser af manden og kvinden, medicinsk behandling for optimering af ægløsning samt inseminering, hvor kvinden får indført renset sæd fra partneren.

Minimale besparelser

-De årlige besparelser vurderes til at være minimale, da Sundhedsvæsnet ikke hidtil har betalt rejse og ophold i forbindelse med behandling af ufrivillig barnløshed i Danmark. Hvis tilbudet om behandling af ufrivillig barnløshed i Danmark skal opretholdes skal rejse og opholds omkostninger finansieres, oplyser Sundhedsledelsen.

Hvis man vil behandles i Danmark, gør Martha Abelsen opmærksom på, at man selv må betale, hvis man ikke har en privat sundhedsforsikring, der kan dække omkostningerne.