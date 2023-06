Udvidet kræftbehandling udløber: Uvist hvad der skal ske fremadrettet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 26. juni 2023 - 11:46

Naalakkersuisut afventer beregninger og vurdering af forløbet af den midlertidige udvidelse af tilbud på kræftbehandlinger i Grønland, før de vil udtale sig om fremtidige planer.

En midlertidig ordning om udvidet kræftbehandlinger i Grønland, så det ligger på samme niveau som i Danmark, ophører i slutningen af juni. Forløbet blev sat i søen i december.

Vi tæller den 26. juni, og Naalakkersuisoq for Sundhed, Mimi Karlsen, afventer endnu beregninger og vurdering af, hvordan forløbet er gået.

Initiativet om at udvide kræftbehandlingen i landet blev taget efter at diskussionen om behandlingstilbud – eller mangel på samme – i landet blussede op igen i efteråret 2022.

Forsøg vurderes endnu

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få et interview med Naalakkersuisoq for sundhed for at få svar på, hvordan forløbet er gået og, om tilbudet forlænges eller ophører.

Udvidelsen af tilbuddet er besluttet til at vare foreløbig frem til den 30. juni, hvor Naalakkersuisut sammen med sundhedsvæsenet skal vurdere de langsigtede praktiske, administrative og økonomiske effekter af udvidelsen, hvis ordningen skal være permanent.

Departementet oplyser, at Selvstyret vil melde ud om planer, så snart beregninger og vurderinger ligger klar.