Udvalg: Det mest grundlæggende krav overholdes ikke

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. november 2021 - 17:46

Ombudsmanden skal kontrollere, at myndighederne retter sig efter lovgivningen, og Ombudmandens årsrapport fik flere politikere til i hårde toner at kræve handling under behandlingen i Inatsisartut i denne uge.

Inatsisartuts Lovudvalg har set rapporten efter i sømmene og indstiller, at Inatsisartut tager den til efterretning. Udvalget rejser dog også en hård kritik.

Kritikken er affødt af, at det ifølge Ombudsmanden fortsat er et udbredt problem, at kommunerne ikke overholder sagsbehandlingslovens krav om, at en afgørelse, som ikke giver borgeren fuldt ud medhold, skal meddeles skriftligt, hvis borgeren anmoder om det.

Den skriftlige afgørelse skal desuden være ledsaget af en begrundelse. Problemet fortsætter, selvom Ombudsmanden i et brev til landets borgmestre har indskærpet reglerne.

- Lov har været kendt i 25 år

- Lovudvalget konstaterer, at de pågældende regler i sagsbehandlingsloven nu har været gældende i mere end 25 år, og at de hører blandt sagsbehandlingslovens enkleste og mest grundlæggende regler. Det må derfor give Lovudvalget anledning til betydelig bekymring, at der fortsat er kommuner, som ikke formår at efterleve disse regler, skriver udvalget.

Naleraqs ordfører, Jens Napaattooq mente, det var for ringe bare at tage beretningen til efteretning:

- Det er gentagelse på gentagelse i rapporterne.

- Det er anstrengende læsning, og beretningen er blevet taget til efterretning år efter år. Vi bliver nødt til at tage det mere alvorligt, sagde Jens Napaattooq.

- Vi skal lære - ikke kun tage til efterretning

Også Demokraatits Anna Wangenheim var på banen med en opsang til politiker-kollegerne. Hun var særligt bekymret for de overtrædelse af lovgivningen, der vedrører udsatte børn. Hun så gerne at Inatsisartut gjorde mere ud af at finde ud af, hvordan man kan hjælpe kommunerne med at overholde lovgivningen:

- Kære politiker-kollegaer. Skal vi ikke kigge vores lovgivningen i sømmene og i fremtiden stille nye forslag, som væsentligt forbedrer ovenstående alvorlige, manglende efterlevelse af diverse love, og gøre brug af ombudsmandens betragtninger og anbefalinger i forsøget på at forbedre lovgivningen? Det er meningen, at vi skal lære af klagerne, og ikke kun tage disse til efterretninger uden at udarbejde handlinger efterfølgende, sagde hun fra talerstolen.

Ombudsmandens berretning blev dog endnu en gang taget til efterretning.