Nævn får kritik: Afgørelse på grønlandsk var måneder undervejs

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. august 2021 - 07:48

Først modtog en borger en afgørelse fra det Sociale Ankenævn på dansk Herefter gik der næsten fire måneder, før samme afgørelse var oversat til grønlandsk og sendt til borgeren.

Det forløb er ikke godt nok, lyder det fra Ombudsmanden, der har undersøgt sagen.

Ombudsmanden konkluderer, at ankenævnet har været på kant med sagsbehandlingsloven med sin ageren over for borgeren.

Loven fastslår nemlig, at borgere kan vælge, om de vil betjenes på grønlandsk eller dansk:

Myndigheder bundet af borgers ønske

- Det betyder, at myndigheden som udgangspunkt skal svare tilbage på det sprog, som borgeren har henvendt sig på. Der er dog ikke noget i vejen for at fremsende svaret på begge sprog.

- Hvis en borger har meddelt en myndighed, at borgeren ønsker at blive betjent på et bestemt sprog – grønlandsk eller dansk – er myndigheden bundet af dette, skriver Ombudsmand Vera Leth i sin vurdering af sagen.

Ombudsmanden lægger vægt på, at manglende samtidig oversættelse af en afgørelse kan medføre, at borgeren eventuelt søger alternativer til en autoriseret oversættelse:

- For eksempel hjælp til oversættelse fra familie, bekendte eller andre personer med risiko for eventuelle fejl i oversættelsen. Yderligere kan en sådan fremgangsmåde medføre at andre personer får indsigt i personlige forhold, hvilket ofte vil være tilfældet i forbindelse med afgørelser fra ankenævnet, skriver Vera Leth.

Ændrer praksis

Det Sociale Ankenævn har oplyst til Ombudsmanden, at det har været praksis, at alle afgørelser blev forelagt nævnet og formanden på dansk. Efter nævnets godkendelse blev afgørelsen sendt ud til borgeren.

Herefter fulgte senere en grønlandsk version, når afgørelsen var blevet oversat. I den konkrete sag, som Ombudsmanden har undersøgt, gik der næsten fire måneder, før afgørelsen var oversat og sendt til borgeren.

Det Sociale Ankenævn har ændret sin praksis, og siden januar i år er afgørelser blevet sendt ud samlet på både dansk og grønlandsk.