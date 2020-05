Udvalg: Foranstaltninger for overgreb på børn skal skærpes

Thomas Munk Veirum Fredag, 22. maj 2020 - 10:34

Fredag behandler Inatsisartut et forslag om at skærpe foranstaltningerne i sager om overgreb på børn.

I den forbindelse kommer Lovudvalget i en ny betænkning med en opsang til Naalakkersuisut. Udvalget afviser et ændringsforslag fra Naalakkersuisut og fastholder, at foranstaltningsniveauet for overgreb på børn skal hæves.

Derudover minder udvalget om en ti år gammel beslutning, som udvalget ikke mener er blevet fulgt. Beslutningen går ud på, at personer dømt for overgreb eller voldtægt skal modtage relevant behandling.

Sagen har sit udgangspunkt i et forslag fra Inuit Ataqatigiits Sofia Geisler, som Inatsisartut skal andenbehandle i dag fredag.

Naalakkersuisut ønsker hævet foranstaltningsramme

Inatsisartutmedlemmet foreslog på efterårssamlingen 2019, at Naalakkersuisut skal rette henvendelse til rigsmyndighederne for at få skærpet foranstaltningsniveauet i sager om overgreb mod børn.

Naalakkersuisut oplyste i behandlingen af forslaget, at man allerede har rettet henvendelse til den danske justitsminister med henblik på at få hævet den generelle foranstaltningsramme i kriminalloven fra 10 til 16 år.

Naalakkersuisut har også udtrykt ønske til justitsministeren om at få begyndt et arbejde med at indføre et strafferetligt system svarende til det danske med strafferammer for de enkelte forbrydelser.

Det vil også give mulighed for at sende et signal om, at overgreb på børn skal foranstaltes hårdere. Og med den begrundelse fremsatte Naalakkersuisut et ændringsforslag om, at Inatsisartut kunne give Naalakkersuisut opbakning til det arbejde.

Udvalg undrer sig

Men det afviser et flertal i Inatsisartuts Lovudvalget, der nu har behandlet forslaget fra Sofia Geisler og er kommet med sin betænkning.

Udvalget undrer sig først og fremmest over, at Naalakkersuisut først senere orienterer lovudvalget om, at man har taget kontakt til justitsministeren med ønsket om de omfattende ændringer i den grønlandske kriminallov.

- Det kan undre udvalget, at Naalakkersuisoq først finder grund til at orientere udvalget om dette den 25. oktober 2019. Særlig henset til at det er tale om en væsentlig ændring af det grønlandske justitsområde, skriver udvalget.

Fastholder Geisler-forslag

Udvalget bemærker også:

- At det oprindeligt fremsatte forslag, i modsætning til ændringsforslaget fra Naalakkersuisut, ikke lægger op til en danificering af den grønlandske kriminallov, herunder ved indførelse af strafferammer og en ændring af vægtningen mellem gerningsprincip og gerningsmandsprincip.

Derfor indstiller Lovudvalget, at Naalakkersuisuts ændringsforslag forkastes og et flertal bestående af Siumut, Anuit Ataqatigiit og Demokraterne indstiller Sofia Geislers beslutningsforslag til at blive vedtaget.