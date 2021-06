Udvalg hiver Pele i samråd om milliard-aftale

Thomas Munk Veirum Fredag, 11. juni 2021 - 12:03

Inddragelse af Inatsisartuts Udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg er nødvendig for at sikre, at der er bred politisk opbakning, og en stabil linje i landets udenrigspolitik.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra udvalget, der oplyser, at naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Pele Broberg (N), vil blive kaldt i samråd efter hans udmeldinger om den arktisk kapacitetspakke.

- Udvalget ønsker en tæt inddragelse og vil arbejde for dette i den kommende tid. Udvalget har tidligere indkaldt Naalakkersuisoq Pele Broberg (N) blandt andet til et orienteringsmøde om den amerikanske udenrigsministers besøg i Grønland, og vil indkalde Naalakkersuisoq i samråd for at få uddybet de seneste udtalelser om den Arktiske Kapacitetspakke, skriver udvalget.

Pele Broberg har blandt andet udtalt, at Naalakkersuisut ikke er interesseret langtrækkende droner eller en forsvarsuddannelse i Grønland, fordi tiltagene ikke er forenelige med Naalakkersuisuts strategi om demilitarisering.

Formand i Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg kommer i den forbindelse med en kritik af naalakkersuisuts fremgangsmåde:

- Udvalget bør sikres fyldestgørende oplysninger, så vi ikke skal læse om vigtige beslutninger i medierne, men har en god dialog og inddragelse af os, som folkevalgte. Det glæder vi os til at sikre i fremtiden, siger formand Sofia Geisler (IA) i pressemeddelelsen.