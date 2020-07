Udvalg om habilitet: Kritisable forhold vil blive påtalt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 29. juli 2020 - 08:36

I en såkaldt ”status på stenbidersagen” oplyser revisionsudvalget, at man har besluttet at udarbejde en beretning om sagen og dens forløb.

- Beretningen vil blive fremsendt til medlemmerne af Inatsisartut, så snart den er færdiggjort, oplyser udvalgets formand Erik Jensen fra Siumut.

Udvalget finder anledning til at præcisere, hvilken rolle det har og forklarer følgende:

Fælder ikke dom

- Udvalget ønsker i den forbindelse at pointere, at udvalgets opgave er at belyse en given sag ud fra dennes faktuelle forhold. Såfremt udvalget ved sin gennemgang af sagen finder kritisable forhold vil sådanne forhold blive påtalt. Udvalget træffer således hverken afgørelse eller dom i en sag. Udtaler Revisionsudvalget kritik i forbindelse med gennemgangen af en sag, er det Inatsisartut der efterfølgende må afgøre, hvorvidt eventuelle kritisable forhold, påpeget af Revisionsudvalget, skal have politiske konsekvenser for de ansvarlige Naalakkersuisutmedlemmer, lyder det, hvorefter det bliver tilføjet:

- Revisionsudvalget tilstræber at arbejde upolitisk og at optræde som et rent sagligt arbejdende parlamentarisk organ, dvs. uafhængigt af personlige og politiske forhold.