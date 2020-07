Kielsen var ikke inhabil i sag om stenbiderkvoter

Merete Lindstrøm Onsdag, 22. juli 2020 - 16:03

Efter godt en måneds arbejde er Kammeradvokaten klar med sin vurdering i sagen om, hvorvidt formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen var inhabil, da han var med til at hæve stenbiderkvoten med 204 tons d. 12. maj.

- Det var ikke i strid med habilitetsreglerne, at Formanden deltog i Naalakkersuisuts afgørelse den 12. maj 2020.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således min vurdering, at Formanden, hverken som følge af udsigten til en økonomisk fortjeneste eller som følge af venskab med lejeren af båden, havde sådanne interesser, at det medførte, at han var inhabil ved beslutningen om ændringen af TAC for 2020 for stenbiderrogn ved overflytning af restkvoten fra 2019, lyder det i Kammeradvokatens konklusion.

Kammeradvokaten begrunder afgørelsen med, at han ikke har inddraget direkte omkostninger for Formanden ved udlejen af båden, fordi han ikke er i besiddelse af oplysningerne.

Burde have fortalt om udlejning af båd

I forhold til venskabet til den person der har lejet båden, har Kammeradvokaten lagt afgørende vægt på, at det er oplyst, at der ikke eksisterer et nært venskab.

Kammeradvokaten påpeger dog i rapporten, at Kim Kielsen burde have oplyst Naalakkersuisut om udlejning af båden til en ven. Brug i stenbiderfiskeriet forud før han deltog i afgørelsen om forøgelse af stenbiderkvoten.

- Det er samtidig min vurdering, at Formanden burde have underrettet Naalakkersuisut om de potentielt inhabilitetsbegrundende forhold forud for behandlingen af sagen, der var til afgørelse, hvilket ifølge det oplyste ikke er sket, skriver kammeradvokaten.

Tre undersøgelser af sagen

Hele sagen begyndte, da parter i erhvervet og oppositionen kritiserede beslutningen om at hæve kvoten, fordi det kunne bringe MSC-certificeringen i fare.

Efterfølgende vendte kritikken til spørgsmålet om Kim Kielsens habilitet under beslutningsprocessen om tildelingen af ekstrakvoter af i alt 204 tons stenbider i Nuuk og Maniitsoq.

Kielsen lejede sin båd ud til en erhvervsfisker i Nuuk i perioden, hvor ekstrakvoten kunne opfiskes, og det fik IA til at stille spørgsmålstegn ved formandens habilitet.

Revisionsudvalget og Udvalg for Fangst, Fiskeri og Landbrug har efterfølgende sat undersøgelser i gang om sagen. Det fik i juni måned Kim Kielsen til at sætte kammeradvokaten til også at lave en undersøgelse, om hvorvidt han har været inhabil.