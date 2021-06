Udvalg godkender Tasiilaq-hangar

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. juni 2021 - 14:22

Naalakkersuisut ønsker at støvsuge en lang række konti for at finde penge til at påbegynde opførelsen af en helikopterhangar i Tasiilaq. Det bekymrede Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, der først bevilgede pengene efter, at Naalakkersuisut har besvaret en række spørgsmål.

Der skal findes 29,3 millioner kroner til hangaren i Tasiilaq, og Naalakkersuisut har bedt Finans- og Skatteudvalget hastebehandle sagen, så byggeriet kan komme i gang hurtigst muligt. Det fremgår af udvalgets afgørelse om at udskyde beslutningen.

Naalakkersuisut foreslår, at millionerne hentes fra en række konti, hvor der er afsat penge til 'udbygning af landingsbanestruktur' på følgende steder:

Tasiilaq, Ittoqqortoormiit, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq, Qasigiannguit, Narsaq, Narnortalik og Uummannaq.

Udvalg: Projekterne er vigtige

Derudover vil Naalakkersuisut også hente 16 millioner kroner fra en konto, hvor der er afsat penge til udførelse af projekter, som har indgået i den daværende Transportkommissions betænkning.

Det var blandt andet finansieringen, der bekymrede Finans- og Skatteudvalget, som afkrævede naalakkersuisut yderligere svar, inden udvalget kunne godkende bevillingen:

- Udvalget finder endvidere, at de nævnte anlægsprojekter vedrørende de konti, hvorfra midlerne tages til opførelse af en ny helikopterhangar i Tasiilaq, er vigtige. Dette set i lyset af en samlet og fyldestgørende transportbetjening i det grønlandske samfund.

Udvalget ville derfor have oplyst om projekterne i stedet kommer på finansloven for 2022.

Nødvendig til SAR-helikopter

Hangaren i Tasiilaq skal bygges til at huse en helikopter, som Air Greenland skal benytte til blandt andet SAR-operationer. Allerede sidste år offentliggjorde Finans- og Skatteudvalget dokumenter, hvor det fremgik, at Naalakkersuisut forventede, at det blev nødvendig at bygge en række nye hangarer til den nye helikoptertype.

I den forbindelse stiller udvalget også spørgsmål til Naalakkersuisut om, at hvorvidt der er udsigt til flere tillægsbevillinger, der har forbindelse til SAR-beredskabet.

Udvalget stillede spørgsmålene til Naalakkersuisut onsdag i sidste uge, og fredag holdt udvalget et nyt møde. I et kortfattet referat af afgørelsen står der, at udvalget kvitterer for Naalakkersuisuts svar og godkender finansieringen af hangaren.