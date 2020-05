Ny helikoptertype kræver nye hangarer

Thomas Munk Veirum Søndag, 31. maj 2020 - 07:55

I en indstilling til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg beder Naalakkersuisut om lov til at bruge 18,1 millioner kroner til hurtigst muligt at gå i gang med at bygge en ny hangar i Upernavik.

Samtidig varsler Naalakkersuisut, at det også bliver nødvendigt at opføre nye hangarer i Tasiilaq og Qaanaaq i 2021.

Det fremgår af dokumenter, som Finans- og Skatteudvalget har offentliggjort.

Forudsætning for bedre transportmuligheder

Dermed er der udsigt til, at trafiksituationen i Nordgrønland forbedres fra nytår. Transportmulighederne for passagerer i området har været kritiseret for blandt andet at være for ustabile.

- Nye hangarer i Nordgrønland er en afgørende forudsætning for, at passagertransporten i Nordgrønland kan forbedres med en ny helikoptertype, står der i papirerne.

Ifølge papirerne påtænker Air Greenland at udskifte Bell 212-helikoptere med Airbus H155-helikoptere.

LÆS OGSÅ: Vittus: Sådan skal corona-regning betales

Hangaren i Upernavik håber Naalakkersuisut at have opført inden 1. januar 2021. Og ud over at kunne huse en H155-helikopter, vil den nye hangar også kunne rumme Air Greenlands nye helikoptere til SAR-operationer.

Vil bidrage til øget sikkerhed

- Dermed vil initiativet understøtte en øget sikkerhed for borgerne i Nordgrønland, står det i papirerne.

Pengene, som Naalakkersuisut beder udvalget om at bruge, kommer fra en pulje af sløjfede eller udskudte investeringer fra Anlægs- og Investeringsfonden til en værdi af over 500 millioner kroner.

Bevillingen til opførelse af hangarerne i Tasiilaq og Qaanaaq vil indgå i de kommende finanslovsforhandlinger.