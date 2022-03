Udvalg forlanger flere oplysninger om ny helikopter-aftale

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. marts 2022 - 16:03

Tillægsaftalen med Air Greenland skal give helikopterbefordring til Nanortaliks bygder. Aftalen har en værdi af en million kroner.

Men Finans- og Skatteudvalget vil have besvaret to spørgsmål, før udvalget vil blåstemple den nye aftale. Det fremgår af et dokument, som udvalget har offentliggjort på sin hjemmeside.

Spørgsmålet om helikopterbefordring af Nanortaliks bygder var oppe at vende sidste sommer. Her meddelte daværende naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA), at Naalakkersuisut arbejdede på en løsning, så bygder ved Nanortalik får transportforbindelser hele året.

- Hvorfor får udvalget først sagen nu?

Udmeldingen kom efter, at tre bygder havde været uden forbindelse til Nanortalik fra april til juni.

Nu er der tilsyneladende fundet en model, hvor Air Greenland får et beløb tilgengæld for at levere helikopterbefordring til bygderne, men Finans- og Skatteudvalget er ikke tilfredse med sagens behandling.

For det første har udvalget kun haft få dage til at behandle spørgsmålet om tillægskontrakten, og udvalget gør opmærksom på, at der normalt skal afsættes en uge.

- Naalakkersuisut bedes derfor forklare, hvorfor udvalget først modtog sagen på et så fremskredent tidspunkt. Naalakkersuisut bedes ligeledes oplyse, hvornår forhandlingerne med Air Greenland blev påbegyndt, skriver udvalget i dokumentet til Naalakkersuisut.

Ikke den rigtige løsning

Derudover er udvalget også uenig i den valgte løsning:

- Finansudvalget er ikke af den opfattelse, at Naalakkersuisuts forslag til tillægskontrakt vedr. Sydgrønland er den rette. Finansudvalget anerkender, at der løses en udfordring med beflyvning af Nanortaliks bygder, men mener samtidig der skabes en ny udfordring på baggrund af den ændrede fartplan mellem Nanortalik, Narssaq og Qaqortoq.

Derfor har udvalget valgt at udskyde beslutningen om at godkende kontrakten med Air Greenland og stillet følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur har selv fremkommet med en alternativ løsning, hvor trafikken mellem byerne ikke omlægges, og der indsættes en AS350 til Nanortaliks bygder. Denne løsning er berammet til 3,2 mio. kroner. Hvilke andre alternative løsninger er der for passagerbefordring i Sydgrønland, således Nanortaliks bygder serviceres, og passagerer fra Nanortalik ikke skal overnatte ved transport til Danmark ? Hvad er de økonomiske konsekvenser heraf?

2. Ligeledes ser Finansudvalget udfordringer med passagerbefordring andre steder i landet og beder derfor om en samlet redegørelse og eventuelle løsningsforslag. Henset til tidsfristen den 29. marts er denne dog ikke en forudsætning for ny behandling af nærværende ansøgning.

Naalakkersuisut vil ikke finde besparelser for at bruge en million på tillægsaftalen. Det vil sige, at finanslovens resultat forværres med en million kroner, hvis udvalget ender med at godkende oplægget fra Naalakkersuisut.