Bygder står uden transport-forbindelser

Thomas Munk Veirum Mandag, 14. juni 2021 - 10:59

De tre bygder Aappilattoq, Tasiusaq og Narsarmijit har ikke haft mulighed for at benytte offentlig passagerbefordring til Nanortalik i perioden fra april til sidst i juni i år.

Det bekræfter naalakkersuisoq for infrastruktur i et svar til medlem af Inatsisartut Anders Olsen (S).

Naalakkersuisoq for infrastruktur, Naaja Nathanielsen (IA), oplyser, at forklaringen ligger i den nye servicekontrakt om passagerbefordring, som blev indgået sidste år:

Helikopterkapacitet udfordret

- Det skyldes, at Nanortaliks bygder ikke kan betjenes med skib hele året, og at helikopterkapaciteten er anvendt fuldt ud. Blandt andet har der været lagt stor vægt på at skabe flere ugentlige samme dagsforbindelser til Nanortalik, hvilket udfordrer helikopterkapaciteten og mulighederne for at tilpasse fartplanerne, skriver Naaja Nathanielsen til Anders Olsen.

Nathanielsen kalder desuden de manglende forbindelser for 'ikke tilfredsstillende'.

LÆS OGSÅ: Upernavik-borgere: Vi vil have bedre rejseforhold

- Naalakkersuisut lægger stor vægt på at sikre helårlige forbindelser til alle destinationer, skriver hun.

Anders Olsen har spurgt Naalakkersuisut, hvad man vil stille op i sagen, og Naaja Nathanielsen oplyser, at departementet arbejder på at finde en løsning:

Forventer løsning senest i august

- Jeg forventer derfor, at jeg senest august kan præsentere en model, der sikrer helårlige forbindelser til Nanortaliks bygder. Jeg tilstræber, at modellen kan findes indenfor de nuværende aftaler med operatørerne, men det er sandsynligt, at der vil opstå behov for visse omlægninger af fartplanerne og samme dagsforbindelserne til øvrige destinationer i distriktet, skriver hun.

Hvis løsningen får økonomiske konsekvenser udover det, der allerede er afsat til området, vil sagen blive forelagt lnatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

LÆS OGSÅ: Servicekontrakter: Mindretallet i finansudvalg revser aftale

De nye servicekontrakter blev godkendt af det tidligere Naalakkersuisut i november sidste år. De nye kontrakter blev kritiseret af den daværende opposition, blandt andet fordi, der ikke blev gennemført et udbud, og fordi de nye kontrakter gælder i ti år.