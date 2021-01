Upernavik-borgere: Vi vil have bedre rejseforhold

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 18. januar 2021 - 17:46

Aflysninger på aflysninger. Det er sådanne forhold, en rejsende i Upernavik og omegn kan opleve dag ud og dag ind.

En underskriftindsamling med overskriften ”Ret op på forhold omkring helikopterflyvninger i Nordgrønland” er startet torsdag den 13. januar. Søndag har i alt 213 borgere skrevet under.

Det overrasker ikke initiativtageren:

- Disse forhold har eksisteret så længe jeg husker. Det er ikke usædvanligt for os at høre beretninger om, at rejsende bliver forsinket i op til to måneder. Vi har fået nok, siger Sikkerninnguaq Olsen, der bor i Nuussuaq, som er en bygd ved Upernavik.

Hun har siden november ventet på pakker indeholdene julegaver, som hun købte via nettet i oktober 2020.

Ønsker bedre service

Sikkerninnguaq forklarer, at rejsende i området er stærkt afhængige af luftfarten om især vinteren, da det er farligt at sejle i mørke og i meget kolde vejrforhold.

Hun ønsker derfor bedre forhold for rejsende og fragten for området.

Men det er ikke kun de aflyste ruter, der frustrerer. Også den manglende service ved forsinkelser bør rettes op.

- Vi ved godt, at ingen kan styre vejret og mørket. Men det vil være god stil i det mindste at være imødekommende og give god service ved aflysninger og informere ordentligt, siger hun.

Hun fortæller endvidere, at hun er overrasket over, at også borgere i DiskoBugten skriver under på indsamlingen og tolker det som, at problemer i Upernavik ikke er enestående.

Ny servicekontrakt skaber håb

Air Greenlands kommunikationsafdeling oplyser:

- Air Greenland har været særligt udfordret vejrmæssigt den seneste måned i netop Upernavik området og dette har påvirket, at både passagerer og fragt stadig venter på at komme frem.

Flyselskabet arbejder på at løse udfordringerne snarest, lyder det.

Endvidere forklares det, at med den nye servicekontrakt for passagerbefordring, er der nye tiltag på vej for at løse udfordringerne:

- I de nye servicekontrakter, som er indgået med myndighederne for 2021-30, arbejder vi med en ny moderne helikoptertype H155, som skal erstatte Bell212. Disse forventes at forbedre forholdene. Den nye type helikoptere forventes at blive implementeret i Upernavik området i andet halvår af 2021, oplyses det.