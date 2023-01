Udsigt til grønlandsk hundetørfoder

Kassaaluk Kristensen Mandag, 16. januar 2023 - 16:34

Maskiner, der skal bruges til at producere tørfoder til slædehunde er i denne uge ankommet til Narsaq. Iværksætter Ulloriaq Kreutzmann, der ejer virksomheden Milak Productions, gør nu maskinerne klar. Og han forventer en snarlig opstart af produktionen.

- Menuen bliver på lammekød, omdannet til tørfoder til slædehunde til at starte med. Jeg er også åben for de rester, som fiskefabrikker eventuelt kan have. Og dialogen med fabrikkerne er allerede i gang, fortæller Ulloriaq Kreutzmann til Sermitsiaq.AG.

- Jeg synes, det er på tide, at vi selv begynder at producere vores eget tørfoder til vores egne slædehunde. Vi har alle råverne tilgængelige her, så vi må arbejde os frem, så vi ikke skal være afhængige af import, siger han.

Landets depot som arbejdssted

Ulloriaq Kreutzmann kommer fra Sisimiut, men skal producere tørfoderet i Narsaq.

- Jeg starter produktionen i Narsaq, da Sydgrønland er vores lands store depot for råvarer. Det er her, hvor jeg har nemmest adgang til de råvarer jeg skal bruge for at producere tørfoder til slædehunde, siger Ulloriaq Kreutzmann.

Han har selv slædehunde i Sisimiut og oplever, at foder til hunde kan blive en dyr omgang, hvis man ikke supplerer med eget fangst.

Virksomheden har fået lån og støtte af Nalik Ventures og kan dermed opstarte produktionen, når maskinerne står klar.

Iværksætteren oplyser, at virksomheden vil sælge eget produkter til private slædehundeejere i fremtiden. Han kan på nuværende ikke vide, hvornår salg af egne produkter vil starte.