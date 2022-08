Greenland Venture i ny investering: Rester skal blive til hundefoder

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 02. august 2022 - 14:56

Milak Productions, der er startet og ejet af Ulloriaq og Paarma Kreutzmann, er i gang med at opstarte en produktion af foder til slædehunde.

Virksomheden Wildfood er medejer, og nu er selvstyrets iværksætterselskab Greenland Venture også gået ind i projektet som medejer i virksomheden.

Penge fra Greenland Venture betyder, at der nu er midler nok til at starte produktionen af hundefoder. Efter planen vil produktionen gå i gang i Narsaq til foråret 2023, oplyser Greenland Venture i en pressemeddelelse.

Det er Ulloriaq Kreutzmann, der har fået ideen om at producere hundefoder, da han mener, at det mangelvare her i landet, hvor der er omkring 15.000 slædehunde.

- Jeg har i nogle år arbejdet for at starte produktionen, da det er vigtigt for mig at gøre noget ved manglen, samtidig for at gøre noget for bevaring af den grønlandske slædehund, siger Ulloriaq Kreutzmann.

Dyrt hundefoder

Det kan blive en dyr omgang at fodre et hundespand på 20, hvis man ikke supplerer foderet med egen fangst, fortæller Ulloriaq Kreutzmann. 20 kg hundefoder kan i dag koste op mod 450 kg. Og posens indhold kan snildt spises op i løbet af to eller tre dage.

- Vi håber, at vi ved at producere hundefoder kan give kunden besparelser i både tid og penge. Vi har råvarerne, og vi kan realisere produktionen med Greenland Venture som medejer, siger iværksætteren.

Milak Productions vil producere hundefoder af sæler og fisk. Råvarerne skal hakkes og produceres som tørfoder.

Greenland Venture vurderer, at produktideen er en enestående mulighed.

- Et reelt problem

- Greenland Venture har været villige til at investere i Milak Productions, da det er innovativt og ønsker at gøre noget godt ved et reelt problem, siger Investment Manager og Analytiker i Greenland Venture, Inoqut Kristensen og fortsætter:

- Der kommer en ny indtjeningsmulighed for fangerne, og det er godt for miljøet at alle ressourcer bliver brugt, og ikke bliver smidt væk, siger han.

Ifølge CVR-registret ejer Greenland Venture nu mellem 20 og 25 procent af Milak Productions.