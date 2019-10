Udsatte børn: Grønland og Danmark arbejder sammen om løsninger

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 10. oktober 2019 - 12:08

Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet, Martha Abelsen (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (Soc) har i dag underskrevet et kommissorium for et grønlandsk-dansk tværgående samarbejde for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland.

Det skete under et pressemøde i dag torsdag.

Styregruppen skal komme med den første afrapportering til den danske regering og Naalakkersuisut i december, mens hele rapporten og anbefalinger til langsigtede løsningsforslag skal afleveres i den første halvdel af 2020.

En styregruppe skal have det overordnede ansvar for, at kommissoriet efterleves:

Formand – delt mellem departementet for sociale anliggender og justitsområdet og social- og indenrigsministeriet

En eller to repræsentanter fra departementet for sociale anliggender og justitsområdet

En eller to repræsentanter fra social- og indenrigsministeriet

En eller to repræsentanter fra justitsministeriet

Arbejdet skal koordineres af et fælles sekretariat.

Danmark klar til at give penge

Social- og indenrigsminister Astrid Krag understregede under pressemødet, at den danske regering er klar til at give 80 millioner kroner til Grønland til brug for langsigtede løsninger for at hjælpe socialt udsatte børn i hele Grønland. Pengene gives til Grønland i en periode på fire år, hvis regeringen får opbakning af Folketinget.

Arbejdet deles i tre

Ifølge kommissoriet for arbejdet skal landets fem kommuner inddrages i arbejdet for at finde løsninger.

Arbejdet skal inddeles i tre spor:

Forhold af betydning for barnet Forhold af betydning for voksne som krænker, begår svigt med videre Den brede forebyggende indsats

For det første skal styregruppen se på sociale indsatser i snæver forstand og dels at se på bredere tiltag, som kan forebygge svigt af børn.

- Det kan eksempelvis omhandle uddannelse af socialrådgivere, bedre boligforhold for familien, en forbedret beskæftigelsessituation for forældre, lyder det.

Udover barnets nære netværk skal langsigtede tiltag til behandling af krænkere og voksne, der svigter børn skal undersøges. Samt sætte fokus på forebyggende indsatser, hvor fokus på aftabuisering af ofre for svigt og misbrug er specificeret som mulige oplysningskampagne.