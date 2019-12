Udsatte børn og unge: Kommuner bliver inddraget i styregruppens arbejde

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 19. december 2019 - 16:01

Kommunerne skal inddrages i arbejdet om at finde de bedste løsninger og anbefalinger for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge.

Derfor vil den grønlandsk-danske styregruppe, der i efteråret blev oprettet af Grønland og Danmark, besøge flere kommuner i landet i januar 2020. Dette med henblik på at finde ud af, hvilke udfordringer der er i de forskellige kommuner.

Styregruppen er en led af samarbejdet mellem Danmark og Grønland for at styrke hjælpen for udsatte børn og unge, hvor Danmark også har afsat i alt 80 millioner kroner over fire år til formålet. Mens Grønland afsatte yderligere 20 millioner kroner til indsatsene.

- Den tætte inddragelse er afgørende for, at resultaterne af det fælles grønlandsk-danske arbejde får en karakter, som er anvendeligt og bæredygtigt i en grønlandsk virkelighed og dermed kan gøre en reel og langvarig forskel for udsatte børn og unge i Grønland, lyder det i en foreløbig afrapportering af styregruppen.

Delrapporten er i dag offentliggjort af socialministeriet.

Flere anbefalinger

Styregruppen skal komme med anbefalinger og løsningsforslag, der skal styrke arbejdet for de udsatte børn og unge.

Ifølge naalakkersuisoq for sociale anliggender, Martha Abelsen (S), vil der være mulighed for at tilpasse anbefalingerne til de forskellige kommuner og byerne.

- Der er jo også kulturelle forskelle inden for landets grænser. Så de kommende anbefalinger kan af kommunerne tilpasses, så de passer bedre for stederne, forklarer hun under et pressemøde i dag torsdag.

Ønsker repræsentantskab

Hun uddyber, at det er vigtigt, at kommunerne inddrages, når de handler om styrkelse af kommunens arbejde inden for socialområdet.

Styregruppen er sammensat af embedsmænd fra både Danmark og Grønland. Men kommunerne ønsker mere indflydelse, og har fremsat krav om at have en repræsentant i arbejdet.

- Jeg har selvfølgelig videregivet forespørgslen til socialminister Astrid Krag, og hun tog budskabet venligt. Der vil komme en snarlig beslutning vedrørende det, siger hun uden at love, om kommunerne vil have repræsentanter i styregruppen.

Styregruppen vil fremkomme med anbefalinger i det første halvår af 2020.