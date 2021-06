Udrejseforbud ophæves for Nuuk

Merete Lindstrøm Tirsdag, 22. juni 2021 - 08:04

Fra i dag kan man rejse ud af Nuuk igen som normalt. Det betyder blandt andet at Sarfaq Ittuk der kommer til byen her til morgen kan medtage passagerer på sin videre færd mod syd.

På Air Greenlands hjemmeside kan man se at der er 8 planlagte afgange tirsdag hvoraf de syv er til Kangerlussuaq. Den sidste er til Ilulissat.

Det var den 15. juni, forbuddet mod at rejse ud af Nuuk blev indført igen, dog blev forbuddet lempet allerede dagen efter, så rejser over Kangerlussuaq til Danmark blev tilladt.

Den seneste uge har testcentret i Nuuk haft nok at se til. Både Munck Gruppens folk og de personer, der har været med til arrangementer, hvor de smittede personer har deltaget, er blevet testet flere gange, for at sikre, at smitten ikke har spredt sig yderligere.

Karantænezone fastholdes

Det er myndigheder nu så sikre på, at de fastholder planen om at åbne hovedstaden op i dag tirsdag.

Karantænezonen, der blev oprettet omkring lufthavnsbyggeriet og den lejr, hvor medarbejderne fra Munck Gruppen bor, fastholdes foreløbigt til 2. juli. Der har ikke konstateret nye smittede i boblen omkring lufthavnsbyggeriet siden 4. juni.

Munck Gruppen meldte i weekenden ud, at virksomheden har planer om at etablere en dialog med myndighederne om lempelser for medarbejderne, så gruppen kan genoptage alle arbejder på sigt.