Udrejseforbud i Nuuk vil vare en uge

Merete Lindstrøm Onsdag, 16. juni 2021 - 10:42

Efter myndighedernes udmelding om nedlukning af hovedstaden i går, sender myndighederne mere information om de genindførte restriktioner. Forbuddet mod at rejse ud af Nuuk til andre beboede dele af landet vil foreløbigt vare syv dage frem til d. 22. juni.

Det vil dog blive ophævet helt eller delvist, så snart smittesituationen i Nuuk tillader det, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse om restriktionerne.

Epidemikommissionen vil yderligere undersøge, hvordan der eventuelt vil kunne åbnes op for udrejse fra Nuuk til Danmark. Epidemikommissionen vil løbende vurdere, om der er grundlag for at lempe eller skærpe påbuddet, oplyser Grønlands Politi.

Karantænezone bibeholdes

Ud over forbuddet mod at rejse ud af Nuuk forlænges karantænezonen ved lufthavnsbyggeriet, som er oprettet for at undgå smittespredning fra Munck Gruppens lejr og lufthavnsbyggeriet, til 2. juli.

Den sundhedsfaglige vurdering er nemlig, at Covid-19 optræder i området, og derfor er en forlængelsen nødvendig for at forhindre kontakt med omgivelserne i mest mulige omfang.

Munck Gruppen har onsdag oplyst, at der ikke har været opdaget smittetilfælde i campen siden den 4. juni, heller ikke ved retest af medarbejderne den 10. juni. Medarbejderne skal testes igen den 18. juni.

Ligesom tidligere betyder udrejsepåbuddet, at selvom byens borgere nu er begrænset til kun at være i Nuuk, kan de stadig tage på sejlturer, vandre i fjeldene og foretage lignende udflugter.

Det forudsætter kun, at man returnerer til Nuuk uden at have været i kontakt med et beboet område såsom nærliggende bygder.

De nye påbud kan læses HER