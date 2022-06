Udfordring med ungdomsboliger i København

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 06. juni 2022 - 13:31

De grønlandske studerende i København rammes ligesom andre studerende af mangel på bolig, når de starter på studie.

Direktør i Det Grønlandske Hus i København, Leise Johnsen, siger, at der mangler omkring 3.000 studieboliger i forhold til de studiepladser, der er i den danske hovedstad.

- Det er en udfordring i sig selv. Når man kommer fra Grønland har man en fordel, hvis man søger hurtigt. Det er en af fordel ,man får, hvis man ikke har adresse i kommunen i forvejen. Men det kræver, at man søger hurtigt, hvis man gerne vil studere i København, siger Leise Johnsen til Sermitsiaq.AG.

Selv om der ikke er konkrete planer om at bygge kollegieboliger for de Nordatlantiske lande, ser Leise Johnsen, at det er en god idé. Studenterforeningen Avalaks lokalafdeling i København har nemlig efterlyst, at der kunne bygges boliger for studerende fra Grønland, Island og Færøerne.

- Det vil kræve, at de Nordatlantiske lande sætter sig sammen, og er enige noget om at bygge boliger i Danmark. Det er en mulighed, og er en god idé, fremhæver hun.

Direktør i Det Grønlandske Hus i København oplyser, at de er i gang med en rapport omkring, hvordan de studerende søger boliger, og at den udgives i løbet af juli.

- Analyse Danmark har været ude og spørge de grønlandske studerende i Danmark, hvordan de gør i deres ansøgningsproces, og så har vi kigget på, hvordan vi eventuelt kan gøre det bedre i det, lyder det fra Leise Johnsen.