Udenrigsminister: CIA-møde har intet på sig

Mandag, 28. oktober 2019 - 10:04

Det vakte opsigt, da Dansk Folkepartis grønlandsordfører Sørens Espersen i starten af måneden stillede et spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofod om angivelige møder, som naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq (NQ) skulle have haft med CIA.

Men påstanden har intet på sig, lyder det nu fra Jeppe Kofod.

Søren Espersen mener, at Vittus Qujaukitsoq var i gang med at lave aftaler med USA bag om ryggen på Danmark.

- Kan ministeren bekræfte forlydender om, at Grønlands Landsstyres minister for Finanser og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoq, netop har været på besøg i Alaska, hvor han skulle have mødtes fortroligt med repræsentanter for USA's regering samt en repræsentant for CIA, og hvorunder der bl.a. blev diskuteret en bilateral aftale mellem Grønlands Selvstyre og USA samt betaling for tilstedeværelse på Thule Air Base, lød hans spørgsmål.

Paneldebat

Vittus Qujaukitsoq afviste omgående påstanden, og fortalte, at han blot havde delataget i en paneldebat, hvor også den tidligere CIA-direktør, David Petraeus var tilstede.

- Men hvad fanden er meningen? Hvad er det for en mentalitet Søren Espersen udstiller, lød Vittus Qujaukitsoqs kommentar.

- Jeg anser det som et udtryk for den værste koloniherre-stil.

Og nu afviser altså også udenrigsminister Jeppe Kofod, at der skulle foregå noget odiøst.

- Naalakkersuisoq for finanser deltog i dette års møde i International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) i Juneau, Alaska. I den forbindelse deltog Naalakkersuisoq for Finanser i en paneldebat med blandt andre general David Petraeus, formand for KKR Global Institute og tidligere direktør for CIA. Medlemmet af Naalakkersuisut har således hverken gennemført formelle møder eller forhandlinger med nogen amerikansk eller anden myndighed, hedder det i hans svar til Søren Espersen.

- Udenrigsministeriet kan oplyse, at der ikke var repræsentanter for den danske regering ved paneldebatten.

- Spørgsmål om den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland vedrører udenrigs- sikkerheds- og forsvarspolitik. Drøftelser herom med repræsentanter for den amerikanske regering finder derfor sted i fælles delegationer med deltagelse af både Danmark og Grønland, bl.a. i Det Permanente Udvalg (”Permanent Committee”).

Søren Espersen er dog ikke tilfreds. Overfor Berlingske bebuder han, at han vil gå videre med sagen.