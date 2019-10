Søren E.: Har Vittus holdt møde med CIA?

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 03. oktober 2019 - 15:45

I et spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofoed afslører Dansk Folkepartis Søren Espersen, at der går forlydender om, at Vittus Qujaukitsoq har holdt fortrolige møder med repræsentanter fra den amerikanske regering samt CIA.

Bilateral aftale?

- Kan ministeren bekræfte forlydender om, at Grønlands Landsstyres minister for Finanser og Nordisk Samarbejde, Vittus Qujaukitsoq, netop har været på besøg i Alaska, hvor han skulle have mødtes fortroligt med repræsentanter for USA's regering samt en repræsentant for CIA, og hvorunder der bl.a. blev diskuteret en bilateral aftale mellem Grønlands Selvstyre og USA samt betaling for tilstedeværelse på Thule Air Base, lyder spørgsmålet fra Søren Espersen, der også er medlem af Grønlandsudvalget.

Søren Espersen stopper ikke med dette spørgsmål, men skriver videre til udenrigsministeren:

- Vil ministeren i den forbindelse oplyse, hvilke repræsentanter fra de amerikanske myndigheder, som deltog i mødet – navne og titler - samt oplyse, hvorvidt der til stede ved mødet var repræsentanter for Danmarks regering, og i bekræftende fald hvem – navne og titler, lyder det opfølgende spørgsmål.

God regeringsførelse

Den 12. september deltog Vittus Qujaukitsoq i det 11. årsmøde i International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) i Juneau, Alaska.

FSWF’s formål er at promovere god regeringsførelse og højne investerings-standarder. Organisationen afholder årlige møder, hvor lederne af mere end 30 nationale investeringsfonde og politikere fra et stort antal lande i verden mødes for at udveksle erfaringer og netværke.



Naalakkersuisoq deltog på konferencen særligt med henblik på at indgå i en omfattende paneldebat, som havde overskriften Arktis; en region baseret på geopolitisk samarbejde, oplyses det på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra Vittus Qujaukitsoq, som sidder i møde.