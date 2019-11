Udenrigsminister om falskt brev: Målet var en forskruet debat

Walter Turnowsky Søndag, 24. november 2019 - 15:49

Der har tidligere været meget fokus på de fake news angreb, som har haft til formål at forsøge at påvirke valg. Men det forfalskede brev, som skulle forestille et brev fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger til den amerikanske senator Tom Cotton viser, at misinformationskampagner kan ramme bredere end det. Det skriver udenrigsminister Jeppe Kofoed (Soc) i et svar til Venstres medlem af udenrigsudvalget Michael Aastrup Jensen.

LÆS OGSÅ: Falskt brev: Snusfornuft er det bedste forsvar mod fake news angreb

Venstrepolitikkerne vil vide, hvad regeringen vil gøre for at forebygge tilsvarende angreb.

- I forhold til det specifikke brev har jeg tidligere gjort klart, at jeg mener, at brevet åbenlyst er falskt og burde ignoreres for ikke at give ophavsmanden det, han går efter. Nemlig uberettiget opmærksomhed og en forskruet debat, skriver Jeppe Kofod.

- Generelt er det klart, at vi gennem de senere år har oplevet en stigende trussel fra påvirkningskampagner, som forsøger at underminere tilliden til vores demokratiske institutioner. Det er en bekymrende udvikling, som regeringen tager meget alvorligt.

Forsvar skal evalueres

- Siden 2017 er der blevet gennemført en række tiltag, som har gjort, at vi som samfund i dag er langt mere modstandsdygtigt over for påvirkningskampagner, end vi tidligere har været. Indsatsen koordineres af en tværgående task force, som består af Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, FE og PET.

- Truslen fra påvirkningskampagner retter sig ikke kun mod valg. Det er det falske brev et godt eksempel på.

- Derfor er vi også ved at evaluere indsatsen mod påvirkningskampagner med henblik på at lære af erfaringerne og tilrettelægge den fremtidige indsats bedst muligt. Ud over at se på, hvordan vi kan tilpasse den nationale indsats, så den fortsat matcher trusselsbilledet, er det vigtigt for mig, at vi også styrker samarbejdet med vores allierede i EU og NATO om at imødegå påvirkningskampagner og andre hybride trusler.